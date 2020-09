Las cinco claves del "cerebro" de Mercado Libre para crear un imperio millonario

Desde un garage, más precisamente en la planta baja del edificio Panamericana Plaza, en el porteñísimo barrio de Saavedra y hace exactamente 21 años, Marcos Galperín daba inicio a lo que hoy conocemos como Mercado Libre, una empresa valuada en 60 mil millones de dólares.

Obvio que también lo ayudó su paso por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, pero Galperín aprovechó un tiempo socio-culturalmente disruptivo para cambiar la lógica en los negocios y ahora quiere contarle a la gente y sobre todo inspirar a los jóvenes -por los que siente absoluta devoción y admiración- a seguir el instinto y las pasiones, y además a trabajar duro.

Lo hizo a través de un podcast que organizó Infobae y desde allí, el creador y CEO de Mercado Libre contó cómo fue que su empresa es considerada la empresa de mayor valor de mercado de la Argentina, según el precio de sus acciones en Wall Street: USD 60.000 millones, más de 25 veces el valor bursátil de la petrolera YPF.

"Cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es: andá detrás de tu instinto. Sabía que iba a ser difícil. No me imaginé cuán difícil... claramente todo lo que tuvimos que construir para que esto funcione bien fue mucho más complejo de lo que yo me imaginaba", comentó Galperín desde la aparente intimidad de un podcast.

“Emprender es para cierto tipo de personalidades, porque cuando estás emprendiendo todo el tiempo hay una angustia. Porque no sabés bien qué va a pasar y no controlás todo. Si estás inventando una nueva forma de hacer las cosas es muy complejo. Pero, bueno, es muy divertido también", argumentó el creador del sitio que "democratiza el comercio" según sus propias palabras.

"Hace cinco años no teníamos ni idea cómo hacer logística, éramos una plataforma de comercio y pago electrónico pero nunca nos habíamos metido a transportar paquetes. Nos dimos cuenta de que para poder competir exitosamente con Amazon, y dar una excelente experiencia a nuestros usuarios necesitábamos meternos de lleno en esto en toda América Latina", confesó Galperín.

"En América Latina, la gente que no vivía en capitales o centros urbanos estaba excluída de acceder a productos; y nosotros lo pudimos hacer en cinco años. Si pudimos aprender eso, creemos que podemos aprender cualquier cosa porque no teníamos ninguna idea de cómo hacerlo. Y es un tema que requirió mucha tecnología, hay mucho software detrás de esta red logística", detalló a Infobae el "cerebro" de una de las empresas insignia de Argentina.