Cerró una fábrica de aviones y culparon a la ANAC y al Gobierno

La fábrica de aviones Petrel S.A. anunció que cerrará sus puertas a través de redes sociales y desde la empresa culparon a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y al Gobierno nacional por "hacerles la vida imposible".

"Hola @alferdez, somos la PYME Petrel, íbamos a exportar 8 aviones a Colombia y lograr un récord. Ahora no pasamos 6 meses del 2020 y ya cerramos la fábrica, otro récord. @ANACargentina nos fundió. Nosotros perecemos este 25 de Mayo, pero la Patria JAMÁS perecerá. ¡Viva Argentina!", fue el mensaje que publicaron este lunes desde la fábrica.

Y agregaron: "Es lamentable señor presidente, pero estamos cerrando la fábrica. Estamos fuera del AMBA, pero @ANACargentina nos la hace imposible. ¡Íbamos a exportar aviones después de 30 años y ahora nos vamos a la quiebra con la orden de afuera firme! ¡Ni 5 meses duramos en el 2020!".

Hola @alferdez somos la PYME Petrel, íbamos a exportar 8 aviones a Colombia y lograr un récord. Ahora no pasamos 6 meses del 2020 y ya cerramos la fábrica, otro récord. @ANACargentina nos fundió. Nosotros perecemos este 25 de Mayo, pero la Patria, JAMÁS perecerá. Viva Argentina! pic.twitter.com/w9ygIglLXt — Petrel S.A. (@petrel_fabrica) May 25, 2020

"Teníamos pedidos 4 aviones más de otros 2 países. Éramos la única fábrica de instrucción de aviones de Latinoamérica. Pero no sobrevivimos, no porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el Estado Argentino nos funde al no dejarnos laburar, la-bu-rar!!!", cierra el duro mensaje publicado por Petrel S.A.

Es lamentable señor presidente @alferdez pero estamos cerrando la fábrica, estamos fuera del AMBA, pero @ANACargentina nos la hace imposible. Ibamos a exportar aviones después de 30 años y ahora nos vamos a la quiebra con la orden de afuera firme! Ni 5 meses duramos en el 2020!! — Petrel S.A. (@petrel_fabrica) May 25, 2020

Teníamos pedidos 4 aviones mas de otros 2 países. Eramos la única fábrica de instrucción de aviones de Latinoamerica. Pero no sobrevivimos, no porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el estado Argentino nos funde al no dejarnos laburar, la-bu-rar!!! — Petrel S.A. (@petrel_fabrica) May 25, 2020

"¡Los importadores de aviones felices! Muchas gracias a la @ANACargentina por fundir a la única fabrica nacional de aviones de instrucción y facilitarle el negocio a la importación. Destrucción de industria nacional en tiempo récord a favor de intereses extranjeros", concluyó la dura acusación esgrimida desde la fábrica de aviones.