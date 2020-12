¿Cómo mejorar tus finanzas personales para 2021?

Las finanzas personales comprenden todos aquellos gastos, presupuestos y ahorros de un individuo o familia, y toman en cuenta situaciones específicas y riesgos monetarios que puedan vivirse, como parte de los presupuestos. Si en tu caso llevas tus finanzas por ti mismo y para este nuevo año deseas mejorar su estado, en busca de mayor estabilidad, las opiniones de servicios financieros, consejos sobre manejo de finanzas y tips para optimizar gastos, te serán de gran ayuda.

No temas si inicias este nuevo año en unas no tan buenas condiciones económicas, pues en este tipo de situaciones es donde llegan las mejores ideas, y si no es el caso, siempre funciona como llamado de atención para mejorar los hábitos de gasto y prestas más atención a las finanzas. Empezar en números rojos puede requerir la solicitud de préstamos, lo que no es una mala cosa, pues si eres una persona puntual en tus pagos, es una acción con muchos beneficios. Por ejemplo, en las opiniones sobre Prestamon, una compañía de préstamos, podemos ver que es excelente si pretendemos pagar a tiempo, pues de lo contrario cuenta con intereses muy altos.

Existen claves para empezar a tener una mejor relación con las finanzas, y la primera de ellas es mostrar interés y curiosidad por entender cómo afectan nuestras acciones y cuál es nuestro flujo de gastos. Para ello es importante hacer revisiones mensuales de nuestros ingresos y gastos, llevando registro de esto, para conocer con certeza cuáles acciones podemos optimizar para priorizar nuestros ahorros. Llevando registro de los gastos de cada mes te permitirá planificar mejor tus gastos, previendo gastos mayores a futuro y priorizando el ahorro.

Damos por sentado que el dinero que ganamos es siempre para consumirse y abandonamos la posibilidad de organizar gastos. Si se cuenta, por ejemplo, con el uso constante de tarjetas de crédito, hay que tener muy claro que estas deben pagarse de forma igual de constante, o se acumularán las deudas. De ahí la importancia de conocer la entrada y salida del dinero, cuanto ganamos, cuanto gastamos y cuánto podemos ahorrar cada mes. Los planes financieros son de infinita utilidad, y la mayoría de las personas no tiene uno; estos permiten que organices cómo gastar tu dinero en cuestiones necesarias, cuánto gastar mes a mes en cuestiones no tan necesarias, y cuánto dinero destinar al ahorro.

Un plan financiero pretende crear un presupuesto de gastos, de esta forma no gastas todo tu dinero del mes sin determinar antes las consecuencias, sino que sabrás cuánto puedes gastar y crearás un límite. Hacer un presupuesto adecuado permite ajustar tus cuentas si hay gastos inesperados como aumentos de renta o emergencias, y de esta forma tu cuenta no se vaciará cada mes nada más recibir tu pago.

Es necesario que te des crédito por tus logros y reconozcas tus avances en el mundo de las finanzas, no es necesario buscar la perfección. Si estás acostumbrado a gastar sin medida, los pequeños pasos y avances son sumamente importantes y debes reconocer tu mérito, pero también debes seguir avanzando. Entender las finanzas es necesario para evitar ansiedad en el futuro y es un tema que no suele tocarse ni enseñarse demasiado, a menos que existan problemas, por lo que el interés que pongas en ello es un avance.

También debes encontrar equilibrio entre lo correcto y un poco de espacio para experimentar, pues no siempre puede hacerse lo correcto, de vez en cuando debemos probar caminos diferentes para encontrar nuestra propia manera correcta de hacer finanzas. No eviten nunca el problema, pues si tienes deudas o problemas en este momento y los ignoras, solo harás que se acumulen y sea aún peor. En finanzas debemos enfrentar este tipo de situaciones, organizarnos y planificar la forma de solucionarlos a través de los planes.<

El ahorro es tan importante como necesario. Prevenir situaciones desafortunadas como enfermedad o la pérdida de empleo es esencial, pues permitirá que si esto sucede, la ansiedad sea mucho menor. Si pasas por este tipo de situaciones debes tener calma y analizar el escenario que atraviesas. Contactar con las personas con las que tengas intercambios financieros es necesario, para comunicar que requerimos de algo de flexibilidad, y si eres de hecho una persona que paga a tiempo, esto no debería ser un problema. Los ahorros, aunque son de gran ayuda, no son eternos, y debemos saber administrarlos para que duren el mayor tiempo posible mientras solventamos nuestra situación de emergencia. No debemos olvidar las deudas y debemos, en lo posible, reducir los gastos, para mantener el dinero que aún tenemos, un poco controlado. Estas son las situaciones donde los planes y presupuestos deben apretarse un poco para ser funcionales.