Hasta cuánto podrías pagar de multa por hacer o estar en una fiesta clandestina

Hasta el momento no existe un criterio único que determine las multas por estar involucrado en una fiesta clandestina. Las mismas son efectuadas por las distintas autoridades locales, y algunas de ellas superan los 2 millones de pesos. Además, también abarcan clausuras e inhabilitaciones.

Fiestas clandestinas: ¿de cuánto son las multas?

El incremento de las fiestas clandestinas es algo que genera preocupación en muchos puntos del país. Si bien se registran casos desde el comienzo de la cuarentena, en las últimas semanas el fenómeno ha crecido de manera exponencial.

Lo que también crece son las multas que las distintas autoridades determinan para sancionar a los organizadores y a los responsables de estos eventos que atentan contra las medidas de cuidado y prevención contra el coronavirus.



Uno de los eventos más resonantes fue el que tuvo lugar en el Dique de El Carrizal, en la provincia de Mendoza. Allí, la fiesta clandestina se produjo a bordo de tres lanchas, y las imágenes difundidas permiten observar que no sólo no se cumplía el distanciamiento social, sino que casi nadie usaba barbijo.



Con el transcurso de las semanas se identificaron a los dueños de las lanchas, quienes deberán abonar una multa total de $210.000. Además, quedaron inhabilitados para navegar durante el próximo año.



Otro de los sitios que más fiestas clandestinas presenta es Mar del Plata. El Concejo Deliberante del municipio determinó que los responsables de las mismas deberán afrontar multas de hasta 1 millón de pesos, las cuales serán destinadas al área de salud.

En la Municipalidad de La Plata las cifras son mayores. Según lo determinado por las autoridades locales, quienes organicen reuniones masivas en espacios cerrados, como viviendas y edificios, recibirán multas de $1 millón.

En el caso de las fiestas clandestinas situadas en bares, salones y casa quintas, la sanción puede ser de hasta $2.132.000.



¿Qué pasa con las fiestas en espacios públicos?

La problemática es compleja ya que presenta distintas particularidades. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, muchos jóvenes optan por reunirse de madrugada en espacios públicos como parques y plazas.

En cuanto a la ubicación, no infringen ninguna norma. El tema está en que las personas convocadas no respetan la distancia social, no hacen uso del barbijo y comparten botellas y latas de bebidas sin usar vasos individuales.

Uno de los mayores ejemplos de esta dinámica es el que se da en el Parque Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, ya es una constante de todos los fines de semana, como también lo son las denuncias de los vecinos, quienes se quejan por los ruidos molestos y por el riesgo de propagación del virus en la zona.