Luis Caputo anticipó una inflación arriba del 3% por un "shock" tras la suba del petróleo
El ministro de Economía adelantó que la inflación de marzo superará el 3%, impulsada por factores estacionales y el impacto del petróleo. El dato oficial será difundido el martes por el INDEC.
En la previa a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%. La estimación coincide con proyecciones privadas y con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubica el indicador en torno a ese nivel.
El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y, de confirmarse, marcaría una aceleración respecto a los primeros meses del año y el registro más alto de 2026 hasta el momento.
Las causas: petróleo y factores estacionales
En su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que la suba responde a un “shock” vinculado tanto a variables estacionales como al impacto de los precios internacionales. Según detalló, el aumento del petróleo tuvo un efecto directo en múltiples rubros: desde pasajes de avión hasta transporte, generando un traslado a precios en distintos sectores de la economía.
A esto se suman factores propios de marzo, como la estacionalidad en categorías como indumentaria, que suelen presionar el índice en este período.
La mirada del Gobierno: desinflación desde abril
Pese al dato de marzo, Caputo buscó transmitir un mensaje de previsibilidad y aseguró que el fenómeno será transitorio. “A partir de abril viene un proceso de desinflación y de crecimiento”, afirmó, al tiempo que sostuvo que no hay “ningún misterio” en la dinámica económica que proyecta el Gobierno.
En su exposición, el ministro defendió el rumbo económico y planteó que el país atraviesa un cambio estructural. Según su visión, Argentina estaría viviendo “probablemente los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, en un contexto que —dijo— se diferencia de experiencias anteriores por no estar impulsado por crisis, sino por reformas de fondo.
En esa línea, cuestionó políticas basadas en el aumento del gasto público y la presión impositiva, al considerar que desincentivaban la inversión y expulsaban a actores del sistema económico.