Luis Caputo anticipó una inflación arriba del 3% por un "shock" tras la suba del petróleo

El ministro de Economía adelantó que la inflación de marzo superará el 3%, impulsada por factores estacionales y el impacto del petróleo. El dato oficial será difundido el martes por el INDEC.

En la previa a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%. La estimación coincide con proyecciones privadas y con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubica el indicador en torno a ese nivel.

El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y, de confirmarse, marcaría una aceleración respecto a los primeros meses del año y el registro más alto de 2026 hasta el momento.

Las causas: petróleo y factores estacionales En su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que la suba responde a un “shock” vinculado tanto a variables estacionales como al impacto de los precios internacionales. Según detalló, el aumento del petróleo tuvo un efecto directo en múltiples rubros: desde pasajes de avión hasta transporte, generando un traslado a precios en distintos sectores de la economía.

A esto se suman factores propios de marzo, como la estacionalidad en categorías como indumentaria, que suelen presionar el índice en este período.

La mirada del Gobierno: desinflación desde abril Pese al dato de marzo, Caputo buscó transmitir un mensaje de previsibilidad y aseguró que el fenómeno será transitorio. “A partir de abril viene un proceso de desinflación y de crecimiento”, afirmó, al tiempo que sostuvo que no hay “ningún misterio” en la dinámica económica que proyecta el Gobierno.