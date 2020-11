¡Impagable! ¿Cuál es el perfume de mujer más caro del mundo?

El perfume más caro del mundo recibe el nombre de Shumukh. Viene en un frasco de 3 litros, cuesta 1.154.709 euros y se vende en Dubai.

No es un secreto que un buen perfume siempre tenga un alto precio. Muchas personas se preguntan si merece la pena gastarse más de un millón de euros en un perfume. Y la respuesta, para quienes reúnen esa suma, posiblemente sea que sí.

Según palabras del maestro perfumista Asghar Adam Ali: “Aunque se sepa que en algún momento se va a acabar en lo posible siempre es mejor uno caro”.

Actualmente el perfume más caro del mundo es Shumukh, que en árabe significa "que merece lo más alto" y su precio no pasó indiferente.

El perfume más caro del mundo cuesta más de un millón de euros, y viene en envase de 3 litros https://t.co/JDpTBbl4l8 — Montevideo Portal (@portalmvd) May 8, 2019

Cuesta 4.720.000 millones de dinares de Emiratos Árabes Unidos, pero si se realiza el cambio se convierten en 1.154.709 euros. Eso sí, se conoce que el frasco es tamaño XL y contiene 3 litros de perfume (aunque este dato no sea determinante al momento de pensar en una suma semejante).

Conoce el perfume más caro del mundo, valuado en 1,3 millones de dólares https://t.co/vLj721nfxc pic.twitter.com/RVQUVe3TAq — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 24, 2019

¿Qué significa regalar un perfume caro?

Regalar un perfume desde siempre fue un gesto muy característico y hasta tierno como así también arriesgado. Y es que, si no hay una petición que se exprese de antemano, se tiene que ser buen conocedor de los perfumes como de la persona a quien se le va a regalar la fragancia.

Según expertos en el tema el perfume que se elige es el que viste y define mucho más que la ropa que se lleve, ya que se trata de algo muy personal. Sobre todo, cuando se entra en el terreno de los perfumes más caros del mundo.

Más allá de las marcas, un perfume bueno es un lujo en sí mismo que muchos prefieren antes que otros objetos. Aunque no siempre el costo es lo que lo hace más caro ni su aroma ni su composición, sino que es el frasco mismo.

Los frascos de los perfumes más caros se presentan como una auténtica joya de cristal y con un diseño cuidado en todos sus detalles. Desde la calidad hasta los elementos de su decoración como el facetado del frasco, las válvulas y las cánulas con efecto invisible.

¿Cuáles son los perfumes más caros y exclusivos del mundo?

Desde el Imperial Majesty hasta el Eau d'Hadrien están los perfumes más exclusivos y caros del mundo. Conseguir un aroma especial es algo complicado, pero no imposible.

Imperial Majesty, es considerado el perfume más caro del mundo, cuesta 215 mil dólares. https://t.co/jeueCWYLKw pic.twitter.com/qIUjPZWRuv — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) May 30, 2016

El puesto de honor se lo lleva el famoso Chanel Nº5 por su exclusividad que no reside en su precio sino en su esencia "La mujer que no usa perfume no tiene futuro".

El diseñador de interiores de lujo Clive Christian compró en 1999 la casa inglesa Crown Perfumery y fue la encargada de proveer el perfume personal a la Reina Victoria. El diseñador decidió que haría historia y por eso creó el perfume más caro del mundo:

El Imperial Majesty que se vende a unos 22.100 dólares.

Y por último el favorito de las celebrities está entre los perfumes más exclusivos el famoso Eau d'Hadrien de Annick Goutal. Fue creado con ingredientes naturales y Madonna como Sharon Stone son algunas de sus más fieles seguidoras.