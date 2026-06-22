Y un día pasó: Francia-Irak, el primer partido del Mundial 2026 demorado por alerta meteorológico

Una imagen que se hizo moneda corriente en el pasado Mundial de Clubes se produjo por primera vez en el Mundial 2026, por la fecha 2.

Entre las incontables cuestiones extradeportivas que preocupaban antes del Mundial 2026, una de ellas eran las meteorológicas. Durante el Mundial de Clubes 2025, disputado también en Estados Unidos, los partidos demorados por alertas climáticas se hicieron una moneda corriente, y se esperaba que en esta oportunidad se volviera a repetir.

Por el momento, en casi dos semanas de competición, todavía no había sucedido ningún episodio de estas características. Sin embargo, al día 11 del certamen, en el encuentro número 42, que tuvo como protagonistas a Francia e Irak por la fecha 2 del Grupo I, se produjo la primera suspensión.

El segundo tiempo de Francia-Irak, demorado por tormentas DSports Tras finalizar el primer tiempo, la organización comenzó a pedirle desde los altoparlantes a los asistentes que abandonaran las gradas para resguardarse de la lluvia. El protocolo indica que al detectarse actividad eléctrica en los alrededores, el encuentro debe suspenderse por al menos unos 30 minutos hasta que el tiempo mejore.

Para que pueda reanudarse el juego, en la mencionada media hora no debe registrarse ninguna descarga en un radio de 8 millas (aproximadamente unos 13 kilómetros) alrededor del estadio. En tal caso, el encuentro podrá seguir jugándose. Si no, se seguirá demorando hasta que estén dadas las condiciones climáticas permitidas.

Esta situación se dio en reiteradas oportunidades a lo largo del pasado Mundial de Clubes y generó fuertes críticas por parte de los protagonistas y los fanáticos. Quizás los casos más recordados sean el duelo de octavos de final entre Chelsea y Benfica y, para el público argentino, el impensado empate 1-1 entre Boca y Auckland City.