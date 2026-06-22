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En vivo: Francia vence 1-0 a Irak y el segundo tiempo está demorado por tormentas

Francia le gana a Irak en el Lincoln Financial Field con golazo de Mbappé a los 14 minutos. La reanudación se retrasó por cuestiones climáticas.

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Francia enfrenta a Irak en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Francia enfrenta a Irak en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

EFE

Por la fecha 2, la Selección de Francia quiere asegurarse su clasificación anticipada a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y lo conseguirá si vence a Irak en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Por este mismo Grupo I, se enfrentarán Noruega y Senegal desde las 21 horas.

Tras irse los galos en ventaja al descanso por un golazo de Kylian Mbappé al minuto 14, las cosas se complicaron en el entretiempo. Es que por las fuertes tormentas que azotan la ciudad y el alerta por actividad eléctrica, el inicio del complemento debió demorarse por más de una hora.

El golazo de Mbappé para el 1-0 de Francia

El segundo tiempo se demoró por tormentas

El minuto a minuto de Francia - Irak

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