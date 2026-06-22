En vivo: Francia vence 1-0 a Irak y el segundo tiempo está demorado por tormentas

Francia le gana a Irak en el Lincoln Financial Field con golazo de Mbappé a los 14 minutos. La reanudación se retrasó por cuestiones climáticas.

Por la fecha 2, la Selección de Francia quiere asegurarse su clasificación anticipada a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y lo conseguirá si vence a Irak en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Por este mismo Grupo I, se enfrentarán Noruega y Senegal desde las 21 horas.

Tras irse los galos en ventaja al descanso por un golazo de Kylian Mbappé al minuto 14, las cosas se complicaron en el entretiempo. Es que por las fuertes tormentas que azotan la ciudad y el alerta por actividad eléctrica, el inicio del complemento debió demorarse por más de una hora.

El golazo de Mbappé para el 1-0 de Francia DSports El segundo tiempo se demoró por tormentas DSports El minuto a minuto de Francia - Irak Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.