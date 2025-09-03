¿Vuelve al fútbol argentino? El posteo de Ricardo Centurión pidiéndole al DT de un importante club que le atienda el teléfono

Ricardo Centurión subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje directo hacia un entrenador de un equipo de la Liga Profesional.

Ricardo Centurión vive un momento tranquilo en Bolivia. El futbolista de 32 años es una de las figuras del flojo Oriente Petrolero, equipo que se encuentra en la posición 13° de 16. Desde su llegada al club, Ricky disputó 18 encuentros en los cuales convirtió 5 goles y brindó dos asistencias, lo que lo convirtieron en una de las figuras del equipo rápidamente.

Sin embargo, el extremo izquierdo tendría pensado cambiar de aires y regresar a Argentina. Luego de sus pasos por Boca, Racing, San Lorenzo, Vélez y Barracas Central, Ricky quiere volver a jugar en el fútbol argentino y en las últimas horas subió una historia a su cuenta de Instagram con un palito pidiéndole al DT de un importante club que le atienda el teléfono.

Ricardo Centurión y un guiño a Carlos Tevez, DT de Talleres Se trata de Carlos Tevez, entrenador de Talleres de Córdoba y con quien compartió plantel en Boca durante 2016. En su cuenta de IG, el jugador subió una foto de él junto al Apache en un entrenamiento en Boca y acompañada con una canción de Piola Vago, la banda que fundó el nacido en Fuerte Apache, titulada nada menos que "Atiende mi Llamado".

image La historia de Ricky Centurión dedicada a Carlos Tevez. Foto: @adrianricardo1993

De todas formas, las últimas noticias que vincularon a ambos no dieron a entender que haya buena relación entre ambos. En primer lugar, previo al Mundial de Rusia 2018, Centurión tuvo que elegir entre Tevez o Lautaro Martínez, y sin dudarlo respondió: “Lautaro Martínez. Tengo muy buena relación con él, algo que con Carlos Tevez no tuve”. Pero eso no fue todo, ya que en 2021, cuando Carlitos se convirtió en DT de Rosario Central, el extremo que en ese entonces jugaba en Vélez, lo habría desairado plantándolo en reuniones luego de que el entrenador le expusiera su interés en sumarlo al Canalla.