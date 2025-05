El lujo de Ricky Centurión que fue furor en su debut como titular en Bolivia: “¡Ooole!”

Desde su regreso al fútbol profesional tras más de 728 días de inactividad, Ricardo Centurión sigue ganando ritmo y confianza en Oriente Petrolero. A comienzos de marzo, el club del fútbol boliviano contrató al exfutbolista de Racing, Vélez y San Lorenzo para disputar el campeonato local y sumar puntos que lo clasifiquen a una copa internacional la próxima temporada.

En los dos primeros compromisos, el elenco del Altiplano perdió 5-1 ante Aurora en el debut e igualó sin goles ante Universitario de Vinto. Ya en la tercera jornada, Ricky hizo su estreno oficial al ingresar en el segundo tiempo en la derrota por 2-1 ante Always Ready. Luego, en la cuarta jornada no sumó minutos en el empate por 1-1 ante Real Oruro. Finalmente, el pasado sábado Centurión hizo su estreno como titular en su nuevo club en la igualdad por 1-1 ante San Antonio Bulo Bulo, equipo que está en el grupo de Vélez en la Copa Libertadores.

El tremendo caño de Centurión ante un jugador de San Antonio Bulo Bulo

Allí, el extremo de 32 años dejó claro que su magia y calidad están intactas. A pura pisada como en el potrero, Ricky ridiculizó a uno de sus rivales al tirarle un hermoso caño en la banda y el público lo celebró con el famoso ¡Ooole! que bajó de las tribunas. Además, se ganó los aplausos de los presentes en el estadio.

Tras hacer su regreso a las canchas luego de su último partido en 2023 con Barracas Central, Centu habló en diálogo con TyC Sports y lanzó una cruda confesión sobre sus errores del pasado y la oportunidad que le dio el club boliviano: "Se me habían ido las ganas, no le encontraba el sentido a la vida, pero hoy empecé a disfrutar de lo que había perdido. No la pasé bien, no voy a mentir. Hoy me siento bien, empecé a disfrutar de lo que había perdido. La dirigencia me vino a buscar de verdad, eso me motivó para trabajar otra vez de esto, que es lo más lindo. Se me habían ido las ganas", sentenció.

La dura confesión de Centurión luego de debutar en Bolivia

Además, Centurión aseguró que, al perder las ganas de jugar al fútbol no encontraba alguna motivación para regresar a los terrenos, pero dejó en claro que el dolor era pasajero: "Me considero una buena persona. Si le erré, le erré por mí. Le perdí el tacto a un montón de cosas. No le encontraba el sentido a la vida, y estaba a la vuelta de mis ojos".

Por último, el futbolista de 32 años destacó la gran ayuda que recibió por parte de su familia luego de estar alejado un tiempo del deporte: “No hay ayuda suficiente cuando uno se niega, cuando uno no quiere entender que para salir de cosas graves hay que dejarse ayudar. Fue primordial mi vieja, mi compañera que está acá conmigo, mi hija que está allá pero está siempre conmigo. La vida se ordena, es linda".