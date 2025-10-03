Video viral: la broma de una hincha de River a Ignacio Malcorra y la picante respuesta del jugador de Central

Un fanático de River picanteó al futbolista del Canalla de cara al partido de este domingo y este le respondió de manera contundente.

La broma de una hincha de River a Ignacio Malcorra y la picante respuesta del jugador de Central. Foto: Télam

River Plate sufrió, pero logró la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina al vencer por la mínima al Racing de Gustavo Costas en el Gigante de Arroyito. En un clásico con mucho “morbo” por el reencuentro de Maxi Salas con la gente de la Academia, el Pizzero fue el autor del único gol de la noche que le permitió al Millonario festejar el pase a la siguiente instancia y amargar a los hinchas del elenco de Avellaneda.

En un partido con muchas situaciones de gol, el equipo del Muñeco pegó desde el arranque gracias a un golazo del ex Racing. Juanfer Quintero metió un cambio de frente sensacional para Facundo Colidio, este se la bajó a Marcos Acuña, quien le tiró un pase filtrado excepcional y lo dejó solo contra el arco. El ex Tigre le tiró el buscapié a Salas quien con un zurdazo cruzado estampó el único gol del partido y le permitió al elenco de Núñez clasificarse a las semifinales.

Maxi Salas River Racing River le ganó a Racing con un gol de Maxi Salas y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. @RiverPlate

Ahora en la siguiente fase, previo a la gran final, River se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza (con día, hora y sede a confirmar). De todas maneras, el próximo compromiso de los del Muñeco será este domingo a las 21:15 en ese mismo estadio ante Rosario Central por la fecha 11 del torneo Clausura.

La broma de un hincha de River a Ignacio Malcorra, y la picante respuesta del jugador En el duelo frente a la Academia, quien se tomó el tiempo de ir a ver el partido fue Ignacio Malcorra, una de las figuras del Canalla de Ariel Holan. El volante ofensivo fue a una de las plateas para disfrutar del encuentro, pero las chicanas con los hinchas del Millonario no faltaron, pero hay una que se hizo muy viral en las redes sociales por la respuesta de “Peso Pluma”.