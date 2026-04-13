Video: la primera aparición de Cuti Romero tras su lesión que encendió alarmas en la Selección argentina
Tras conocerse el parte médico de su lesión en la rodilla, Cristian Romero fue grabado en la vía pública y su estado dejó señales de alerta.
Cristian Romero volvió a ser noticia tras la lesión que sufrió en el partido entre Tottenham y Sunderland por la Premier League. Luego de los estudios que confirmaron un problema en el ligamento colateral de la rodilla derecha, apareció el primer registro suyo fuera de la cancha.
En las imágenes que circularon en redes sociales, se lo puede ver caminando con una venda en la pierna derecha, aunque sin necesidad de muletas. Ese detalle llevó algo de tranquilidad, más allá de que el defensor deberá afrontar al menos seis semanas de recuperación.
Apareció el Cuti Romero tras la lesión y dejó señales
La lesión se produjo tras un choque en pleno partido y su salida entre lágrimas había encendido todas las alarmas en la Selección argentina, a poco tiempo de un nuevo desafío internacional.
El video también mostró una situación incómoda: un hincha rival lo filmó en la calle y le lanzó una burla vinculada a la pelea por no descender del equipo londinense. Romero, sin reaccionar, siguió su camino con el celular en la mano.
Mientras tanto, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución, con la expectativa de que pueda llegar en condiciones al próximo gran objetivo.