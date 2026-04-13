Video: la primera aparición de Cuti Romero tras su lesión que encendió alarmas en la Selección argentina

Tras conocerse el parte médico de su lesión en la rodilla, Cristian Romero fue grabado en la vía pública y su estado dejó señales de alerta.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se lo puede ver caminando con una venda en la pierna derecha, aunque sin necesidad de muletas. Ese detalle llevó algo de tranquilidad, más allá de que el defensor deberá afrontar al menos seis semanas de recuperación.

Apareció el Cuti Romero tras la lesión y dejó señales Se filtró la primera aparición de Cuti Romero tras su lesión Se filtró la primera aparición de Cuti Romero tras su lesión. @1echee TikTok La lesión se produjo tras un choque en pleno partido y su salida entre lágrimas había encendido todas las alarmas en la Selección argentina, a poco tiempo de un nuevo desafío internacional.

El video también mostró una situación incómoda: un hincha rival lo filmó en la calle y le lanzó una burla vinculada a la pelea por no descender del equipo londinense. Romero, sin reaccionar, siguió su camino con el celular en la mano.