Video: la infantil expulsión del Pity Martínez que condicionó a Tigre en la Sudamericana

El Pity Martínez vio la roja directa en la dura derrota como local de Tigre ante Maracá por una insólita jugada en la que agredió a un rival.

Tigre sufrió una dolorosa derrota en su estreno como local en la Copa Sudamericana. El equipo de Diego Dabove cayó 1-0 ante Macará por la segunda fecha del Grupo A y terminó condicionado por una acción evitable de Gonzalo Martínez, que vio la roja en el momento más delicado del partido.

El trámite ya se había puesto cuesta arriba cuando el conjunto local encontró la ventaja a través de Federico Paz. Con el marcador en contra, el Matador necesitaba reaccionar rápido para meterse nuevamente en partido, pero lo que vino después terminó por complicar todavía más el panorama.

A los 57 minutos, tras una jugada ofensiva de Tigre, el arquero de Macará quedó en el suelo y se generó un tumulto dentro del área. En medio de ese cruce, el Pity protagonizó un encontronazo con un rival y reaccionó con un cachetazo que, aunque el árbitro no vio en el momento, no quedó impune.

El Pity Martínez agredió a un rival y se fue expulsado en Tigre-Macará Al Pity Martínez se le soltó la cadena y vio la roja por un manotazo a un rival en Tigre-Maracá. Al Pity Martínez se le soltó la cadena y vio la roja por un manotazo a un rival en Tigre-Maracá. Video: ESPN El juez Rafael Klein fue advertido por el VAR, revisó la acción y no dudó en sacarle la roja directa al ex River. De esta manera, Martínez sumó su tercera expulsión como profesional y dejó a su equipo con uno menos en un contexto ya adverso.

El Matador quedó complicado en la Sudamericana Con inferioridad numérica y golpeado desde lo anímico, Tigre no logró reacomodarse. El equipo perdió peso ofensivo y terminó sellando una caída que lo complica en el arranque del Grupo A, donde todavía no pudo ganar.