Lanús logró un valioso triunfo por la mínina ante Always Ready y se acomodó en su grupo

Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026. en un partido en el que no pudo plasmar en el marcador su amplia diferencia en el desarrollo del partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Yoshan Valois, a los 21 minutos del segundo tiempo. Además, la visita jugó los últimos minutos con 10 hombres, por la expulsión del Luis Caicedo.

El Granate abrió el marcador en el complemento, con un tiro libre bajo y al segundo palo de Marcelino Moreno que llegaba a las manos de Baroja, pero este dejó un rebote insólito y permitió que Valois lo empuje al gol.

El gol de Yoshan Valois que le dio la victoria a Lanús ante Always Ready.

El gol de Yoshan Valois que le dio la victoria a Lanús ante Always Ready.

A los 30 minutos, un córner al segundo palo fue bajado al palo contrario por Carrera para el disparo de volea de Besozzi, que definió por encima del travesaño desde el área chica y se perdió un gol increíble.

A tres minutos del final del tiempo reglamentario, el defensor Luis Caicedo vio la tarjeta roja por, según lo acusado por el árbitro Alexis Herrera, un exceso verbal.

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Con este triunfo, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con tres unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas.

En la tercera fecha de la Libertadores, Lanús será local de Liga de Quito de Ecuador, el martes 28 de abril a partir de las 19:00, mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.

Fuente: NA