Video: el increíble golazo de rabona de afuera del área que ya es candidato al premio Puskás

Driss El Jabali, defensor del Mas de Fes de Marruecos, fabricó un gol pocas veces visto que no tardó en viralizarse y generó impacto a nivel mundial.

Si bien el año lleva pocos meses, ya hay jugadas que piden pista para quedarse con todos los premios. Y en la liga de Marruecos, una acción tan inesperada como brillante sacudió al mundo del fútbol: un defensor central clavó una rabona desde afuera del área directo al ángulo. Sí, una locura total que tranquilamente podría meterse entre los candidatos al premio Puskás.

La jugada se dio en un partido clave del torneo local, en el que el Mas de Fes recibió al Wydad Casablanca, uno de los gigantes del país. En un contexto de mucha tensión y con la punta en juego, el encuentro se encaminaba a un empate sin goles que parecía no romperse nunca. Sin embargo, a diez minutos del final apareció la acción que cambió todo.

El jugador Driss El Jabali tomó una pelota suelta fuera del área y, en lugar de optar por lo seguro, se animó a algo completamente distinto e inédito: sacó una rabona de zurda que se coló directamente en el ángulo derecho.

De rabona y al ángulo: el golazo en Marruecos que pica en punta para ganar el Puskás 2026 La increíble rabona al ángulo de Driss El-Jabli, defensor del Mas de Fes de Marruecos. La increíble rabona al ángulo de Driss El Jabali, defensor del Mas de Fes de Marruecos. Video: X @Maroc12s El arquero rival apenas atinó a mirar cómo la pelota se metía en un lugar prácticamente imposible, teniendo en cuenta la sorpresiva definición. La reacción fue inmediata: el estadio estalló y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales en cuestión de minutos.

Más allá del impacto estético, el tanto tuvo un valor enorme en lo deportivo. El Mas de Fes se quedó con un triunfo clave por 1-0, se mantiene invicto y logró despegarse en lo más alto de la tabla, justamente frente a un rival directo como el Wydad. Sin dudas, estará nominado entre los mejores goles de 2026 y son altas las chances de ganar el premio. ¿Habrá alguno mejor?