Video: el alocado festejo de Felipe Melo por el triunfo de Boca, con una picante burla a River

Felipe Melo siguió el Superclásico vestido de azul y oro y compartió una serie de videos antes y después de la victoria de Boca en el Monumental.

El show de Felipe Melo en redes: festejó la victoria de Boca y chicaneó a River

El triunfo de Boca en el Superclásico no solo se celebró en la Argentina. También cruzó fronteras y tuvo un festejo tan eufórico como provocador desde Brasil. El protagonista fue nada menos que Felipe Melo, quien volvió a dejar en claro su fanatismo por el Xeneize con una serie de videos cargados de chicanas.

Antes de que rodara la pelota en el Monumental, el ex Fluminense ya había empezado a calentar el clima grabando un video desde su auto. “Pará, pará, pará. Hoy juega Boca, papá. En la casa de las Gallinas”, lanzó, fiel a su estilo frontal y sin filtro al referirse a River, en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó.

Felipe Melo, como un hincha más: el show por el triunfo superclásico de Boca Con el partido en marcha, siguió pegado a la pantalla y compartiendo cada momento con sus seguidores. Incluso, vivió con intensidad el penal de Leandro Paredes, al que acompañó a los gritos: “Las gallinas son así. Dale Paredes, papá. Suerte”, mientras miraba el encuentro desde una tablet.

El pitazo final desató su celebración más efusiva. Ya con los jugadores del Xeneize festejando en el campo de juego, el brasileño subió otro video riéndose y redobló la apuesta con una frase que no pasó desapercibida: “Ganó el más grande de Argentina. Dale Boca, papá”.

Felipe Melo festejó como un hincha más el triunfo de Boca ante River. Felipe Melo festejó como un hincha más el triunfo de Boca ante River.