La mala noticia que recibió Boca tras ganarle a River en el Monumental

Un día después del triunfazo en el Superclásico, Boca se agarra la cabeza por una notificación que no estaba en los planes. Los detalles.

Boca festejó en el Monumental y, horas más tarde, se lamenta por una inesperada noticia.

A Boca nadie le quita lo bailado. El triunfo por 1-0 ante River en el Monumental revalidó el gran presente del Xeneize y le dio un gran espaldarazo a Claudio Úbeda, en un ciclo que hasta hace algunas semanas parecía terminado.

Sin embargo, la jornada de este lunes no arrancó de la mejor manera para el pueblo xeneize. En medio de los festejos por el Superclásico, el club recibió una inesperada notificación que está vinculada al partido del próximo jueves ante Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Sorpresa: Boca no podrá llevar visitantes a Florencia Varela Resulta que Diego Lemme, presidente del Halcón, confirmó que Boca no podrá llevar hinchada visitante al estadio Norberto Tomaghello. Aunque había predisposición de ambos clubes y estaba todo avanzado, finalmente hubo marcha atrás por disposición del oficial del municipio de Florencia Varela.

Ander Herrera, Zenón y Janson: los tres de regreso en la derrota de Boca ante Defensa. El último Defensa-Boca en 2025 se había jugado con la presencia del público xeneize (victoria 2-1 del Halcón sobre la hora). FotoBaires

"Está caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas", explicó el mandamás de Defensa. A su vez, aclaró que "es algo entendible".