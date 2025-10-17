Vélez reclamó una deuda de 3 millones USD al Botafogo por una figura de la Selección argentina Sub 20

Vélez le pidió una gran suma millonaria al elenco carioca debido a la falta de pago en la transferencia de una de las figuras del equipo de Placente.

El club Vélez Sarsfield le reclama al Botafogo de Brasil un monto cercano a los 3 millones de dólares correspondiente a dos cuotas de la transferencia del mediocampista Álvaro Montoro, figura de la Selección argentina finalista del Mundial Sub-20 de Chile.

Montoro es una de las figuras destacadas del equipo de Diego Placente que este domingo disputará la final de la Copa del Mundo de la categoría ante su par de Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

A pesar de su fractura en el hombro en octavos de final ante Nigeria que lo dejó fuera del Mundial, el ex mediocampista de Vélez resaltó con su gran nivel en cuatro partidos disputados y fue un baluarte importante para la Selección argentina.

image El reclamo millonario de Vélez a Botafogo por el pase de Álvaro Montoro. Foto: @Vélez Vélez le reclama a Botafogo una deuda de 3 millones de dólares por el pase de Montoro Finalizada la Copa del Mundo, Montoro volverá al Botafogo de Brasil, club que adquirió su ficha por 9 millones de dólares en junio y que, según reclamó Vélez, le debe al equipo del barrio porteño de Villa Luro una cifra cercana a los 3 millones de dólares correspondiente a dos de las tres cuotas del plan de pagos del pase.

La primera cuota debía abonarse en agosto pero esto nunca pasó mientras que la segunda vence en diciembre pero desde la dirigencia del Fortín consideran que es poco probable que esto suceda y analiza los pasos a seguir para exigir el cumplimiento del contrato. Si no hay avances en los próximos días, no descartan recurrir a instancias legales ante los organismos internacionales que regulan las transferencias entre clubes.