Un gol para la eternidad: Fabrizio Sartori dejó su marca en el Maracaná

El delantero de Independiente Rivadavia marcó el primer gol del club como visitante en la Libertadores y escribió una página imborrable.

Hay goles que valen puntos y otros que quedan para siempre en la memoria. El de Fabrizio Sartori entra en esa segunda categoría. En un escenario mítico como el Maracaná y por Copa Libertadores, el delantero escribió una página dorada para Independiente Rivadavia.

A los 37 minutos del primer tiempo, cuando el partido parecía cuesta arriba tras el arranque intenso de Fluminense, apareció Sartori para cambiar la historia. Centro preciso de Costa, salto perfecto y un cabezazo que terminó en la red. Gol. Pero no uno más.

Sartori puso el 1-1 ante Independiente Rivadavia ante Fluminense Sartori puso el 1-1 ante Independiente Rivadavia ante Fluminense

El primer gol de Independiente Rivadavia en Libertadores Fue el primer gol de Independiente Rivadavia como visitante en un torneo internacional. Y no en cualquier cancha: en el Maracaná, uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial. Un detalle que potencia aún más la dimensión de la conquista.

Más allá del resultado final, ese momento ya quedó grabado. Porque hay jugadas que trascienden el partido, que se transforman en símbolo y que con el paso de los años adquieren aún más valor. Este es uno de esos casos.