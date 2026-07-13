Tras la eliminación de Noruega, la novia de Sorloth denunció que recibieron amenazas en redes

Lena Selnes, pareja de Alexander Sorloth, contó que su compañero está siendo hostigado virtualmente por un error clave que cometió en la derrota ante Inglaterra.

Noruega tuvo una actuación histórica en el Mundial 2026, la cual concluyó el sábado con la derrota ante Inglaterra en cuartos de final. Y si bien compitió de igual a igual y dio la nota al eliminar a una potencia histórica como Brasil en octavos, no todo fue color de rosas para sus protagonistas, al menos no para Alexander Sorloth.

Estando arriba 1-0 en el marcador, los Vikingos tuvieron una chance inmejorable para ampliar la ventaja a los 42 minutos y afrontar el segundo tiempo con más tranquilidad. Pero el delantero del Atlético de Madrid, que llegó al área con la pelota, en vez de pasársela a Erling Haaland, que estaba libre a apenas unos metros de él, intentó hacer el gol él y la jugada finalizó en un remate fallido. Unos instantes después llegó el empate en los pies de Jude Bellingham y posteriormente el triunfo 2-1 de los británicos en el alargue.

El error clave de Sorloth en la derrota de Noruega ante Inglaterra DSports "Doy un toque, levanto la vista y veo que Stones bloquea el pase. Luego doy otro toque. Espero a que él haga un movimiento en lugar de ser yo quien le obligue a hacerlo. Lo único que quería era pasársela a Erling, pero cuando vi que no podía, disparé", se excusó el atacante de 30 años luego del encuentro. Pero esta explicación no tranquilizó a los fanáticos, que reaccionaron de la peor manera posible.

En las últimas horas, Lena Selnes, novia del futbolista, denunció en su cuenta de Instagram que en los días posteriores al partido su pareja recibió una enorme cantidad de insultos, amenazas y mensajes de odio en redes sociales, tanto en comentarios de publicaciones como por chat directo, muchos de los cuales llegaron incluso a pedirle que se quite la vida.