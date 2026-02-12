Tras dos años, Argentina vuelve a ser local en la Copa Davis y se enfrentará a Turquía

El equipo capitaneado por Javier Frana se enfrentará a los europeos en septiembre para mantenerse con vida en la Copa Davis y jugar el Grupo Mundial I en 2027.

El equipo argentino de Copa Davis recibirá su par de Turquía en el repechaje, con el objetivo de mantener la categoría y soñar de cara a la próxima edición.

El sorteo, que se llevó a cabo en Londres, le trajo muy buenas noticias a la Argentina, ya que volverá a ser local luego de dos años y se enfrentará con un rival cuyo mejor jugador es Mert Alkaya, que está ubicado en el puesto número 375 del ranking ATP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dannymiche/status/2021918264465506802&partner=&hide_thread=false Se realizó el sorteo y Argentina volverá a ser local en la Copa Davis: recibirá a Turquía en septiembre. La serie se jugará el 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre, en sede a confirmar



Turquía no tiene representantes en el top 100 (ni en singles ni en dobles). Actualmente, su… pic.twitter.com/nRJ7zc20ei — Danny Miche (@dannymiche) February 12, 2026 Argentina se enfrentará a Turquía en el repechaje de la Copa Davis Los capitaneados por Javier Frana llegaban a esta edición de la Copa Davis más ilusionados que nunca, luego de su muy buena actuación en el 2025, donde quedaron eliminados en los cuartos de final en una serie para el infarto ante Alemania que se definió en el tie-break del último set del partido decisivo.

Pero este año, el equipo argentino inició de la peor manera posible tras caer ante Corea del Sur por 3-2 y con papelón incluido, ya que Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cayeron frente a jugadores fuera del top 300. Es por esto que deberán disputar el repechaje para no caer al Grupo Mundial I.

Chung le ganó a Trungelliti y Argentina quedó eliminada de la Copa Davis X @TyCSports Turquía, por su parte, viene de ganarle como visitante por 3-1 a Eslovenia, en una serie que se disputó sobre polvo de ladrillo y bajo techo.