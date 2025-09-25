Tras amenazas de hinchas de la U, la Embajada argentina en Chile publicó recomendaciones para hinchas que viajen al Mundial Sub 20

La Embajada argentina en Chile emitió un comunicado con recomendaciones para los simpatizantes de la Selección nacional que viajen al país trasandino con motivo del Mundial Sub 20 . El objetivo es prevenir inconvenientes y garantizar que la experiencia deportiva se desarrolle en un marco de convivencia y respeto.

La iniciativa se enmarca en un contexto de tensión luego de los incidentes ocurridos durante la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile . Tras aquel partido, algunos grupos de simpatizantes chilenos expresaron en redes sociales amenazas hacia hinchas argentinos, lo que encendió las alarmas de las autoridades diplomáticas.

Entre las principales pautas, la Embajada recordó la prohibición de ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, drogas o sustancias químicas, advirtiendo que esas acciones pueden derivar en severas consecuencias penales. También recomendó extremar el cuidado de pertenencias como celulares, billeteras y documentación, tanto en espacios públicos como en centros comerciales.

A los viajeros en auto se les sugirió estacionar únicamente en recintos privados y cerrados, evitando dejar objetos de valor en el interior de los vehículos con patente argentina. Además, en caso de sufrir pinchaduras en ruta, se aconsejó no aceptar ayuda de desconocidos.

En relación con los estadios, el ingreso requerirá portar la entrada junto al Documento de Identidad asociado (DNI o pasaporte), en línea con las normas de la organización. También se pidió evitar el uso de camisetas o indumentaria de clubes argentinos para reducir riesgos y se recordó que está vedado el ingreso de alimentos frescos de origen animal o vegetal.

La Embajada aconsejó a los hinchas contratar un seguro médico previo al viaje y difundió un listado de teléfonos útiles, entre ellos los de los consulados en Santiago, Valparaíso y Concepción, además de los números locales de emergencia: Carabineros (133), Policía de Investigaciones (134) y atención médica (131).

En caso de pérdida o robo de documentos, los ciudadanos deberán comunicarse de inmediato con la red consular argentina.

Con estas medidas, la Embajada busca brindar asistencia y reforzar la seguridad de quienes acompañen a la Selección Sub 20, promoviendo un clima de aliento y convivencia en la cita mundialista.