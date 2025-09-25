Paso Pehuenche: después de 9 años vuelve a reunirse el comité binacional

Alfredo Cornejo recorrión esta semana San Rafael , General Alvear y Malargüe. Hoy continuará la agenda oficial en Chile para participar XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche .

El XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche tendrá lugar este jueves y viernes en la localidad chilena de Talca.

Luego de 9 años de ausencia se retoma el clásico Comité de Integración en el que se buscan estrechar los lazos entre el sur de Mendoza y la región del Maule.

El gran objetivo es reactivar el diálogo y renovar compromisos para mejorar la conectividad y el desarrollo a ambos lados de la cordillera.

Los temas a tratar incluyen mesas de trabajo que apuntan a la facilitación fronteriza, infraestructura, transportes y comunicaciones, industria, comercio y turismo y asuntos sociales.

El Pehuenche fue afectado por el temporal Foto: Gentileza El Pehuenche fue afectado por el temporal Foto: Gentileza

Autoridades

Además del gobernador Alfredo Cornejo, participarán el intendente de San Rafael Omar Félix, fuerzas de seguridad, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Por San Rafael, además del Intendente Félix, están presentes el titular del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi y el concejal de la UCR, Adrián Reche. También viajó la legisladora provincial Jimena Cogo.