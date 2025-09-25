Paso Pehuenche: después de 9 años vuelve a reunirse el comité binacional
El gobernador Alfredo Cornejo confirmó su presencia en Chile. Buscan mejorar la conectividad en el Paso el Pehuenche.
Alfredo Cornejo recorrión esta semana San Rafael, General Alvear y Malargüe. Hoy continuará la agenda oficial en Chile para participar XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche.
Te Podría Interesar
Encuentro Binacional del Paso Pehuenche
El XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche tendrá lugar este jueves y viernes en la localidad chilena de Talca.
Luego de 9 años de ausencia se retoma el clásico Comité de Integración en el que se buscan estrechar los lazos entre el sur de Mendoza y la región del Maule.
El gran objetivo es reactivar el diálogo y renovar compromisos para mejorar la conectividad y el desarrollo a ambos lados de la cordillera.
Los temas a tratar incluyen mesas de trabajo que apuntan a la facilitación fronteriza, infraestructura, transportes y comunicaciones, industria, comercio y turismo y asuntos sociales.
Autoridades
Además del gobernador Alfredo Cornejo, participarán el intendente de San Rafael Omar Félix, fuerzas de seguridad, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Por San Rafael, además del Intendente Félix, están presentes el titular del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi y el concejal de la UCR, Adrián Reche. También viajó la legisladora provincial Jimena Cogo.