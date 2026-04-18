Thiago Almada confirmó charlas con Riquelme y Boca, pero dejó en claro que no es su prioridad

Thiago Almada volvió a referirse a su futuro y a la posibilidad de regresar al fútbol argentino, en medio de versiones que lo vinculan desde hace tiempo con Boca Juniors . El mediocampista, actualmente en Atlético de Madrid, reconoció que existieron contactos con Juan Román Riquelme, pero fue claro al marcar su postura.

El campeón del mundo en Qatar 2022 mantiene una relación cercana con el presidente del club de la Ribera, lo que alimentó en más de una ocasión las especulaciones sobre un posible desembarco en el equipo.

Sin embargo, en sus declaraciones más recientes, el futbolista dejó en evidencia que su decisión está atravesada por otro factor determinante en su carrera.

Almada no esquivó el tema y confirmó el vínculo con el máximo referente xeneize. “Siempre hablo con Román, tenemos una linda amistad”, expresó, en referencia a los contactos que mantuvieron en distintos mercados de pases.

El interés de Boca por sumarlo no es nuevo . Desde hace tiempo, Riquelme lo tiene en consideración como una incorporación a futuro, algo que se sostuvo incluso mientras el jugador desarrollaba su carrera en el exterior.

De todos modos, el propio futbolista se encargó de bajar las expectativas en torno a esa posibilidad inmediata.

Vélez, la prioridad para su futuro

En una reciente entrevista, Almada fue contundente al referirse a su eventual regreso al país y marcó cuál sería su elección. “Siempre me preguntan porque como lo dije en alguna nota, Riquelme era mi ídolo. Yo siempre dije que la prioridad la tiene Vélez, por todo lo que me dio, lo que me brindó a mí y a mi familia, me ayudó muchísimo. Entonces siento que le debo muchísimo a Vélez”.

thiago almada velez Thiago Almada mantiene un fuerte vínculo con Vélez.

De esta manera, el mediocampista dejó en claro que, más allá del interés de Boca, su vínculo emocional con el club donde se formó pesa más al momento de proyectar su regreso.