Subastan en Mónaco autos históricos de Reutemann y Senna: cuáles son y cuánto cuestan

La Fórmula 1 vuelve a captar la atención fuera de las pistas con una subasta internacional que reunirá autos emblemáticos de distintas épocas. El evento se realizará en Mónaco a partir del 25 de abril, organizado por RM Sotheby’s, y contará con modelos que marcaron historia en la categoría.

Entre las piezas destacadas aparecen unidades vinculadas a figuras como Carlos Reutemann y Ayrton Senna , además de otros nombres relevantes del automovilismo. En total, serán cuatro monoplazas con valores estimados que, en conjunto, se acercan a los 10 millones de euros.

La subasta incluirá vehículos de Ferrari , Toleman y Fittipaldi Automotive, todos con antecedentes en competencias oficiales y con características técnicas que reflejan distintas etapas del desarrollo de la Fórmula 1 .

Uno de los lotes principales es la Ferrari 312 T3 de 1978, conducida por Carlos Reutemann durante parte de esa temporada. El piloto argentino utilizó este modelo en cuatro Grandes Premios.

El mismo chasis también fue manejado por Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Argentina de 1979. Diseñado por Mauro Forghieri, cuenta con un motor Ferrari Tipo 015 flat-12 de 3 litros. Su valor estimado oscila entre 4,5 y 5,5 millones de euros.

ferrari subasta La Ferrari 312 T3 es parte del lote que se subasta en Mónaco. rmsothebys.com

El auto vinculado a Senna

Otro de los modelos destacados es el Toleman TG183B de 1984, asociado al debut de Ayrton Senna en el Gran Premio de Brasil. Se trata de una evolución del TG183 introducida en la temporada anterior.

Este vehículo participó en las primeras competencias del brasileño en la categoría y su precio estimado se ubica entre 2,8 y 3,8 millones de euros.

toleman Toleman TG183B de 1984. rmsothebys.com

Una Ferrari de los años 90

La subasta también incluirá una Ferrari 642 de 1991, utilizada como auto de reserva por Alain Prost y Jean Alesi en dos Grandes Premios de esa temporada.

El modelo, diseñado por Steve Nichols y Jean-Claude Migeot, estaba equipado con un motor V12 de 3,5 litros. Aunque no logró victorias, forma parte de una etapa relevante de la escudería italiana. Su valor estimado se sitúa entre 3 y 4 millones de euros.

ferrari 1991 Ferrari 642 de 1991. rmsothebys.com

El Fittipaldi de 1979

Completa la lista el Fittipaldi F6/A de 1979, conducido por Emerson Fittipaldi en varias carreras de esa temporada. El chasis ofrecido incluye un motor Cosworth DFV de 3.0 litros reconstruido.

Este modelo también tuvo presencia en eventos históricos recientes, como exhibiciones y competencias clásicas. Su precio estimado es menor en comparación con los otros lotes, entre 500.000 y 700.000 euros.

fittipaldi 1979 Fittipaldi F6/A de 1979. rmsothebys.com

De esta manera, la subasta en Mónaco reunirá piezas clave del automovilismo, con fuerte interés de coleccionistas y seguidores de la Fórmula 1 en todo el mundo.