Serie Río de La Plata 2026: día, hora y sede de todos los amistosos de verano de los equipos argentinos
Se confirmaron los días, horarios y sedes de los partidos que jugarán River, San Lorenzo, Independiente y otros equipos argentinos en la Serie Río de la Plata.
Los equipos del fútbol argentino comienzan a preparase para lo que será una nueva temporada. El próximo fin de semana del 24 de enero se dará inicio al Torneo Apertura, pero previo a ello, la gran mayoría de los elencos disputarán amistosos de pretemporada para sumar rodaje y llegar bien parados al debut.
En ese sentido, la Serie Río de la Plata, un torneo de verano que se viene disputando desde hace tres temporadas y que reúne a equipo de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, es el certamen elegido por los clubes del fútbol argentino para disputar sus encuentros amistosos de pretemporada.
River, Independiente y San Lorenzo con amistoso confirmados en la Serie Río de la Plata
El torneo comenzará el próximo 10 de enero y tendrá a Montevideo y Maldonado como las dos sedes principales del certamen. Incluso, en esa misma fecha se dará el debut del Independiente de Gustavo Quinteros frente a Alianza Lima en el Parque Viera. Luego, en ese mismo recinto, el Rojo chocará con Millonarios (13 de enero) y Montevideo Wanderers (16 de enero).
Por su parte, el River de Marcelo Gallardo también participará por primera vez en su historia en la Serie Río de la Plata y su debut será el 11 de enero frente a Millonarios de Colombia en el Campus de Maldonado. Luego, el 17 de enero se verá las caras con Peñarol en el mismo estadio.
Otro de los grandes equipos que también tendrá acción en este certamen es San Lorenzo. El equipo comandado por Damián Ayude tiene pactado dos amistosos frente a Deportivo Cúcuta el 14 de enero en el estadio Luis Franzini de Montevideo y el 17 de este mismo mes ante Cerro Porteño en el Parque Viera de Montevideo.
Además de estos tres grandes del fútbol argentino, los otros equipos que también disputarán la Serie Río de la Plata son: Unión de Santa Fe, Huracán, Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe.
- 10/01- Independiente vs. Alianza Lima a las 21:00 en el Parque Viera, Montevideo
- 11/01- River Plate vs. Millonarios a las 21:00 en el Campus de Maldonado, Maldonado
- 12/01- Cerro Largo vs. Atlético Tucumán a las 21:00 en el Estadio Charrúa, Montevideo
- 13/01- Huracán vs. Cerro Porteño a las 18:15 en el Parque Saroldi, Montevideo
- 13/01- Millonarios vs. Independiente a las 21:00 en el Parque Viera, Montevideo
- 14/01- Unión de Santa Fe vs. Alianza Lima a las 18:15 en el Parque Saroldi, Montevideo
- 14/01- San Lorenzo vs. Deportivo Cucutá a las 21:00 en el Estadio Luis Franzini, Montevideo
- 15/01- Progreso vs. Atlético Tucumán a las 18:15 en el Parque Saroldi, Montevideo
- 16/01- Deportivo Cucutá vs. Huracán a las 18:15 en el Parque Saroldi, Montevideo
- 16/01- Independiente vs. Montevideo Wanderers a las 21:00 en el Parque Viera, Montevideo
- 17/01- Defensor Sporting vs. Unión de Santa Fe a las 18:00 en el Estadio Luis Franzini, Montevideo
- 17/01- San Lorenzo vs. Cerro Porteño a las 20:00 en el Parque Viera, Montevideo
- 17/01-Peñarol vs. River Plate a las 22:00 en el Campus de Maldonado, Maldonado
- 20/01 Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe a las 20:00 en el Estadio Parque Artigas, Paysandú
- 23/01 Paysandú vs. Colón de Santa Fe a las 20:00 en el Estadio Parque Artigas, Paysandú