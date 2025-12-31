Serie Río de la Plata 2026: día, hora y sede de todos los amistosos de verano de los equipos argentinos

Se confirmaron los días, horarios y sedes de los partidos que jugarán River, San Lorenzo, Independiente y otros equipos argentinos en la Serie Río de la Plata.

Los equipos del fútbol argentino comienzan a preparase para lo que será una nueva temporada. El próximo fin de semana del 24 de enero se dará inicio al Torneo Apertura, pero previo a ello, la gran mayoría de los elencos disputarán amistosos de pretemporada para sumar rodaje y llegar bien parados al debut.

En ese sentido, la Serie Río de la Plata, un torneo de verano que se viene disputando desde hace tres temporadas y que reúne a equipo de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, es el certamen elegido por los clubes del fútbol argentino para disputar sus encuentros amistosos de pretemporada.

River, Independiente y San Lorenzo con amistoso confirmados en la Serie Río de la Plata El torneo comenzará el próximo 10 de enero y tendrá a Montevideo y Maldonado como las dos sedes principales del certamen. Incluso, en esa misma fecha se dará el debut del Independiente de Gustavo Quinteros frente a Alianza Lima en el Parque Viera. Luego, en ese mismo recinto, el Rojo chocará con Millonarios (13 de enero) y Montevideo Wanderers (16 de enero).

Por su parte, el River de Marcelo Gallardo también participará por primera vez en su historia en la Serie Río de la Plata y su debut será el 11 de enero frente a Millonarios de Colombia en el Campus de Maldonado. Luego, el 17 de enero se verá las caras con Peñarol en el mismo estadio.

Los jugará el 11 y el 17 de enero, respectivamente. pic.twitter.com/HOXkv9cx2f — El Gráfico (@elgraficoweb) December 30, 2025 Otro de los grandes equipos que también tendrá acción en este certamen es San Lorenzo. El equipo comandado por Damián Ayude tiene pactado dos amistosos frente a Deportivo Cúcuta el 14 de enero en el estadio Luis Franzini de Montevideo y el 17 de este mismo mes ante Cerro Porteño en el Parque Viera de Montevideo.