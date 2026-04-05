Sello mendocino en la gloria: Lucas Martínez, clave en la consagración argentina

La Selección argentina volvió a hacer historia en Copa de las Naciones de Montreux, pero detrás del título hay nombres propios que explican el camino. Y entre ellos, el de Lucas Martínez aparece cada vez más grande.

Argentina se consagró bicampeona tras vencer 2-0 a Italia en la final, en un torneo donde mostró carácter, jerarquía y una identidad que la sostiene como potencia mundial. Pero más allá de los goles decisivos en el partido definitorio, el recorrido hacia la consagración tuvo momentos clave donde el mendocino fue determinante.

El mendocino Lucas Martínez, importante en la gloria argentina





Martínez no solo llegó al certamen como uno de los goleadores del equipo, sino que respondió en los momentos calientes. En la fase previa, cuando el partido se cerraba y el triunfo parecía escaparse, apareció con un gol agónico para destrabar un duelo durísimo ante Angola, mostrando esa capacidad de aparecer cuando más se lo necesita.

Ese tipo de intervenciones no son casualidad. El mendocino atraviesa un presente consolidado, con confianza, experiencia internacional y una voracidad goleadora que lo posiciona como una de las cartas más importantes del equipo dirigido por José Luis Páez.

En un plantel lleno de figuras, Martínez se ganó su lugar desde el aporte silencioso pero decisivo. No siempre es el que se lleva los flashes, pero sí el que rompe partidos, el que aparece en los momentos límite y el que sostiene el equilibrio ofensivo de un equipo campeón.

Argentina festejó un nuevo título, otro más para su rica historia en el hockey sobre patines. Pero en ese logro colectivo, hubo un sello mendocino que volvió a decir presente. Y ese sello lleva nombre y apellido: Lucas Martínez.