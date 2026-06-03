Se viene el Mundial 2026: dónde conseguir Smart TV baratos y en cuotas sin interés

Aunque falta más de un año para el Mundial 2026 , el movimiento ya empezó en los comercios. Como suele ocurrir antes de cada Copa del Mundo, miles de familias comienzan a pensar en renovar el televisor para disfrutar los partidos con mejor imagen y más comodidad. Ante ese escenario, cadenas como Coto y Carrefour lanzaron promociones con descuentos y cuotas sin interés en distintos modelos de Smart TV.

No es una estrategia nueva. Históricamente, los grandes eventos deportivos impulsan la venta de televisores y las empresas buscan adelantarse a la demanda. Este año, además, el financiamiento volvió a convertirse en una herramienta clave para atraer compradores, especialmente en productos de tecnología que representan una inversión importante para muchos hogares.

Entre las ofertas disponibles, los modelos de entrada son los que concentran buena parte de la atención. Carrefour ofrece un televisor Noblex de 24 pulgadas desde $199.000, una de las opciones más económicas que pueden encontrarse actualmente en las grandes cadenas. También aparecen alternativas de 32 pulgadas como el Smart TV THS por $239.999 y el Smart TV BGH por $244.999.

Dentro de ese segmento también se encuentra el Smart TV LG de 32 pulgadas, cuyo precio ronda los $293.999. Para quienes buscan una pantalla más grande sin dar un salto demasiado importante en el presupuesto, el Top House de 43 pulgadas aparece desde $351.999 para clientes de Comunidad Coto, mientras que el Noblex de la misma medida se consigue por alrededor de $391.999.

La diferencia respecto a meses anteriores es que varios de estos equipos pueden financiarse en cuotas sin interés, una condición que suele pesar tanto como el precio final al momento de tomar la decisión de compra.

Las opciones para quienes buscan pantallas más grandes

Los consumidores que apuntan a una experiencia más cercana a la de un cine en casa también encuentran promociones interesantes. Entre los modelos destacados aparece el TCL QLED de 43 pulgadas por aproximadamente $499.000 y un Smart TV Philips de 50 pulgadas por $554.999.

La oferta continúa escalando hacia modelos de mayor tamaño. Un televisor THS de 55 pulgadas figura cerca de los $592.499, mientras que un Philips 4K de 55 pulgadas alcanza los $799.000. Si bien las cifras son más elevadas, las promociones incluyen financiación en varias cuotas, algo que permite distribuir el gasto en el tiempo.

Para muchos consumidores, este tipo de equipos representa una inversión pensada no solamente para el Mundial, sino también para el consumo de plataformas de streaming, videojuegos y otros contenidos audiovisuales.

El efecto Mundial ya se siente en el mercado

Aunque la Copa del Mundo comenzará recién en 2026, el impacto comercial ya empezó a notarse. Los especialistas del sector reconocen que cada Mundial genera un incremento en la demanda de televisores, especialmente en los modelos de gran tamaño y con tecnología 4K.

Por eso, las cadenas buscan captar compradores con anticipación. La estrategia apunta a quienes prefieren aprovechar promociones y cuotas antes de que la demanda aumente a medida que se acerque el torneo.

Mientras tanto, los consumidores tienen una ventaja: la posibilidad de comparar precios, tamaños y condiciones de financiación con tiempo suficiente para elegir. Y en un mercado donde las diferencias pueden superar varios cientos de miles de pesos entre un modelo y otro, revisar las promociones disponibles puede marcar una diferencia importante en el bolsillo.

Con ofertas que arrancan en los $199.000 y llegan hasta equipos premium de casi $800.000, la carrera comercial rumbo al Mundial 2026 ya está en marcha. Y todo indica que las promociones seguirán multiplicándose a medida que se acerque la cita futbolística más importante del planeta.