River suma su segundo refuerzo antes del arranque de la pretemporada

River Plate comenzará este miércoles su pretemporada para afrontar el segundo semestre de 2026 con una novedad importante en el plantel. Mauro Arambarri llegará al predio de Ezeiza para realizarse los estudios médicos de rigor, firmar su contrato y convertirse oficialmente en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Aunque el club todavía no anunció la incorporación de manera oficial, la operación ya se encuentra acordada. El Millonario alcanzó un entendimiento con Getafe para adquirir el 50% de la ficha del futbolista y también cerró los términos con Boston River para comprar la otra mitad de sus derechos económicos.

La transferencia se concretará por una cifra cercana a los seis millones de euros y permitirá que el mediocampista uruguayo quede vinculado a River por las próximas cuatro temporadas . Una vez completadas las formalidades administrativas y médicas, se incorporará de inmediato a los entrenamientos antes del viaje de preparación previsto en España.

A sus 30 años, Arambarri dejará atrás una extensa etapa en el fútbol español, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. El uruguayo pasó las últimas nueve temporadas en Getafe y acumuló experiencia en una de las ligas más competitivas de Europa.

Su llegada responde a un pedido específico de Eduardo Coudet, quien considera que el volante puede aportar dinámica, despliegue y capacidad de llegada al área rival. El entrenador busca ampliar las variantes en una zona del campo que mostró limitaciones durante la primera mitad de la temporada.

Por características, Arambarri aparece como una pieza complementaria para futbolistas como Aníbal Moreno y Fausto Vera. La intención es sumar alternativas tácticas y fortalecer una estructura que tendrá múltiples objetivos por delante en el segundo semestre.

Un mercado de pases que todavía espera más movimientos

La incorporación del uruguayo será la segunda de River en este mercado de pases. El primer refuerzo presentado fue Nicolás Otamendi, quien actualmente se encuentra con la Selección argentina disputando el Mundial 2026 y se integrará al plantel una vez finalizada su participación en el certamen.

Sin embargo, la dirigencia continúa trabajando para ampliar la renovación del equipo. River mantiene negociaciones por nombres como Ángel Correa, Giovanni Simeone y Nelson Deossa, además de otras alternativas que se encuentran bajo análisis.

Al mismo tiempo, el club avanza en la reestructuración del plantel mediante la salida de varios futbolistas. De esta manera, mientras comienza la pretemporada el mercado de pases sigue abierto y con posibilidades de sumar nuevas caras en las próximas semanas.