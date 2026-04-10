Racing mostró el estado del campo de juego del Cilindro tras la polémica que terminó en la salida del canchero

Luego de que Racing informara cambios en el personal que cuida el terreno del Cilindro, el club mostró cómo está la cancha antes de recibir a River.

Racing informó que cambiará el personal que se encarga de preservar el campo de juego del Cilindro de Avellaneda.

A horas del cruce ante River Plate, el campo de juego de Racing Club volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, con señales positivas: el césped del Cilindro de Avellaneda luce recuperado tras las críticas que se habían multiplicado en el arranque del torneo.

Desde el club tomaron una decisión de fondo luego de la polémica. A través de un comunicado oficial, informaron: "Se informa que debido a los hechos sucedidos este año, a partir de ahora el cuidado y preservación del campo de juego del estadio será realizado directamente por personal del Club contratado para esa tarea específica y con asistencia de asesores, sin terciarización alguna".

Así luce el campo de juego del Cilindro de Avellaneda Así está el campo de juego de Racing El conflicto se había desatado horas antes de recibir a Rosario Central, cuando el terreno se vio en muy malas condiciones e incluso se llegó a especular con una posible pérdida de la localía. En ese momento, desde Racing explicaron que los trabajos realizados y la falta de lluvias afectaron el crecimiento del nuevo césped.

En medio de ese escenario, se produjo la salida de Walter Aciar, quien estaba a cargo del campo de juego desde hacía seis años. El propio canchero se despidió con un video en el que mostró el estado actual del césped y escribió: "Último día en Racing, gracias por los seis grandes años, así luce el césped hoy".