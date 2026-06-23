Quién es Lumumba Vea, el hincha que se convirtió en símbolo de la República Democrática del Congo

Michel Kuka Mboladinga imita al histórico líder Patrice Lumumba en cada partido de su selección y es una de las imágenes más llamativas de la Copa del Mundo.

Inmóvil durante 90 minutos y convertido en símbolo nacional. La increíble historia de Lumumba Vea, el hincha más famoso de RD Congo.

En cada presentación de República Democrática del Congo hay una figura que se roba tantas miradas como los propios futbolistas. Inmóvil durante los 90 minutos, vestido con colores llamativos y reproduciendo la pose del histórico Patrice Lumumba, Michel Kuka Mboladinga se transformó en uno de los hinchas/personajes más reconocidos del Mundial 2026.

Conocido popularmente como Lumumba Vea, este fanático de 49 años comenzó en 2013 una particular tradición: asistir a los partidos de la selección congoleña caracterizado como el líder independentista que se convirtió en uno de los grandes símbolos nacionales del país africano. Desde entonces, su presencia en las tribunas es considerada casi un amuleto para los hinchas de los Leopardos.

La estatua humana que acompaña a RD Congo en el Mundial Lumumba Vea, imitador de Patrice Lumumba Redes sociales Lumumba Vea Patrice Lumumba fue el primer ministro del Congo tras la independencia de Bélgica en 1960 y continúa siendo una figura central en la historia africana. Por eso, la imagen de Lumumba Vea va mucho más allá del fútbol. Para muchos congoleños representa orgullo, identidad y pertenencia. "Es un ícono para todos los congoleños. Representa el orgullo y la dignidad nacional", explicó el periodista Marcel Kitambala, de Top Congo.

La popularidad del personaje creció durante las últimas competiciones internacionales y hoy trasciende los estadios. En redes sociales acumula miles de seguidores y suele protagonizar campañas publicitarias. Sin embargo, su lugar más emblemático sigue siendo la tribuna, donde permanece inmóvil durante los partidos mientras miles de aficionados cantan a su alrededor.