Sebastián Wainraich en MDZ: la obsesión del 86, la final de Qatar y una polémica opinión sobre el hincha argentino

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron. En esta sección de MDZ , distintas personalidades de varias generaciones reviven cómo fueron testigos de los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección Argentina . En esta oportunidad, Sebastián Wainraich se sumó al viaje en el tiempo y, con su habitual acidez, analizó el fenómeno de los títulos de 1978, 1986 y 2022.

Por una cuestión de edad, el primer título del mundo en nuestro país es apenas un destello en la memoria del conductor. Sin embargo, México 1986 lo agarró en la etapa justa para sellar un romance eterno con el fútbol.

"En el 78 tenía 4 años y no tengo un recuerdo nítido. Sí gente mirando el partido, pero no mucho más. Del 86, en cambio, me acuerdo absolutamente todo. Tenía 12 años y estaba en la edad ideal para tener a Diego Maradona de ídolo", rememoró.

Wainraich demostró que su memoria futbolera roza lo obsesivo cuando se trata de la gesta en territorio azteca: "Me acuerdo la formación de cada partido, los resultados, quiénes hicieron los goles, los números de las camisetas. Absolutamente todo. Además, Argentina y Maradona jugaron excelente los siete partidos. Siempre quedó fijo el partido contra Inglaterra, pero contra Bélgica y contra Uruguay también se jugaron partidazos".

Para la tercera estrella, la realidad de Sebastián era lógicamente otra. Ya consolidado como "un señor grande", le tocó experimentar el Mundial de una manera dividida pero sumamente especial a nivel familiar.

"Lo disfruté porque estuve mitad del Mundial allá (en Qatar) y mitad acá, con mis hijos. Vivimos la fiesta en la calle después de la mejor final de toda la vida", detalló sobre el agónico y cinematográfico triunfo por penales ante Francia.

La "cruda verdad" de Wainraich sobre el hincha argentino

Aunque se reconoció como un hombre cabulero a la hora de alentar a la Albiceleste, el humorista no dejó pasar la oportunidad para incomodar al público y romper con el discurso políticamente correcto del fútbol local.

Hacia el final de la charla, lanzó una de sus reflexiones más picantes: "Voy a decir una cruda verdad que acá todos la sabemos y nos hacemos los giles: somos más hinchas de nuestro equipo que de la Selección. Seamos sinceros con eso. Aunque claro, cuando empieza el Mundial, hay un pequeño trueque, un cambio ahí".