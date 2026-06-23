Juega en Regatas y defenderá a Estados Unidos: Zoe de Ipola va por la clasificación al Mundial

La jugadora de Mendoza de Regatas integrará la selección U16 de Estados Unidos que disputará en México el clasificatorio al Mundial de Cadetas.

El handball mendocino vuelve a tener representación en el ámbito internacional. La jugadora del Club Mendoza de Regatas, Zoe de Ipola Fernández, fue convocada a la selección nacional de Estados Unidos en la categoría U16 (Cadetas) para disputar el torneo clasificatorio al Mundial de la categoría.

La competencia, organizada por la Confederación de Norteamérica y el Caribe de Handball (NACHC), se desarrollará en Ciudad de México entre el 28 de junio y el 2 de julio, y otorgará plazas para la histórica primera Copa del Mundo de Cadetas U16.

De Regatas a la selección de Estados Unidos Con la ciudadanía de Estados Unidos y formada deportivamente en Mendoza, Zoe tendrá por segunda vez la oportunidad de vestir la camiseta del seleccionado estadounidense, consolidando su crecimiento dentro del ámbito internacional y reafirmando las condiciones que la han llevado a ser considerada entre las mejores jóvenes promesas de su categoría.

Zoe de Ipola Fernázdez buscará la clasificación al Mundial de Cadetas. Prensa Mendoza de Regatas Junto al resto del plantel, la jugadora de Regatas buscará la clasificación al Mundial de Cadetas, certamen que marcará un hito para el handball femenino al tratarse de la primera edición mundialista destinada a esta categoría, prevista para octubre de 2026.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para la joven deportista y también para el trabajo de formación que desarrolla el Club Mendoza de Regatas, una institución que continúa aportando talentos a las competencias de más alto nivel.