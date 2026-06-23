En vivo: Inglaterra y Ghana empatan 0-0 en un duelo por la clasificación y la punta del Grupo L
Inglaterra y Ghana no se sacan diferencias en un duelo en el que buscan una nueva victoria que los acerque a los 16avos de final y al liderazgo de la zona.
Inglaterra y Ghana empatan sin goles en uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El partido se juega en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, y tiene frente a frente a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria.
Los ingleses llegan tras imponerse 4-2 sobre Croacia, mientras que Ghana debutó con un ajustado triunfo 1-0 ante Panamá. Ambos suman tres puntos y buscarán una nueva victoria que les permita quedar muy cerca de los dieciseisavos de final y adueñarse en soledad del liderazgo de la zona.
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