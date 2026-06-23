Mendoza estuvo a un penal de la gloria: Los Tordos y Alemán fueron subcampeones nacionales

El hockey mendocino volvió a demostrar que está entre los mejores del país. En la fase final de la Superliga Argentina disputada en Rosario, Los Tordos en damas y Alemán en caballeros llegaron hasta el partido decisivo, aunque ambos terminaron cayendo en las definiciones por penales y debieron conformarse con el subcampeonato.

En la rama femenina, Los Tordos protagonizó una destacada actuación. En semifinales se quedó con el clásico mendocino frente a Marista al imponerse por 3 a 0 gracias a los goles de Amparo González, Luciana Peralta y Amparo Correa Llano.

Ya en la final, el conjunto dirigido por Franco Medici igualó 2 a 2 ante Córdoba Athletic en un encuentro muy parejo y emocionante. Sin embargo, la definición desde el punto del penal favoreció a las cordobesas, que se impusieron 2 a 1 para quedarse con el título nacional.

Más allá de la derrota, el balance fue altamente positivo para Mendoza, que además contó con Marista entre los mejores equipos del país. Las "Tricolores" finalizaron en la tercera posición, completando un gran torneo para la provincia.

En caballeros, Alemán también estuvo a un paso de la consagración. Los Teutones tuvieron una actuación sobresaliente en semifinales al derrotar con autoridad a Córdoba Athletic por 6 a 1. Gastón Bosso, en dos oportunidades, Lautaro Gutiérrez, Nicolás Cimino, también por duplicado, y Mauro Coria marcaron los goles de una de las mejores producciones del certamen.

Gran campaña del equipo Teutón. @estebanriosph

La final fue tan intensa como equilibrada. Alemán empató 3 a 3 frente a Universitario de Rosario y llevó la definición a los penales, donde el conjunto rosarino se impuso por 4 a 3 para quedarse con la corona.

El hockey mendocino también tuvo otra destacada actuación con Murialdo, que cerró su participación en el séptimo puesto tras vencer a Universitario de Córdoba en el partido por la ubicación.

Aunque los títulos quedaron en manos de Córdoba Athletic y Universitario de Rosario, Mendoza volvió a ratificar su protagonismo nacional colocando cuatro equipos entre los ocho mejores del país y dos de ellos en las finales de la Superliga Argentina.