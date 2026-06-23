Colombia juega un partido clave ante RD Congo, que viene de dar un batacazo: hora, TV y streaming

La Colombia de Néstor Lorenzo busca sellar su clasificación a 16avos de final contra una selección congoleña que dio la sorpresa en su debut y le empató a Portugal.

Colombia enfrenta a República Democrática del Congo en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo K. Se trata de un encuentro de dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Mundial 2026: los Cafeteros vencieron a Uzbekistán por 3-1, mientras que los Leopardos dieron uno de los batacazos con el sorpresivo 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El partido se jugará este martes 23 de junio desde las 23.00 (hora argentina) en el Estadio Akron de Guadalajara. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani y el encuentro podrá verse en vivo por las señales de DSports, mientras que por streaming la transmisión irá a cargo de DGO y Paramount+.

Colombia debe ganar para aspirar al primer puesto del Grupo K De superar al humilde conjunto africano, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo escalarán a los 6 puntos y quedarán a tiro de la fase de dieciseisavos de final, dependiendo lo que acontezca unas horas antes en el duelo entre Portugal y Uzbekistán.

Colombia viene de ganarle por 3-1 a Uzbekistán en el debut. EFE Pero la espera de 52 años para volver a jugar un Mundial, como una selección del país lo hizo en el de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire, no es algo que se limite a una participación. El seleccionador Sébastien Desabre y sus pupilos quieren más y ahora sueñan con la clasificación. Y el plan pasa por mantener ante Colombia el orden defensivo.

La única preocupación de la selección sudamericana de cara a su segundo partido mundialista en territorio mexicano tuvo que ver con el estado del goleador del Bayern de Múnich, Luis Díaz. El Guajiro constató con los días su molestia muscular no revestía mayor duda y hará dupla de ataque con Luis Suárez.