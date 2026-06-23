Colombia juega un partido clave ante RD Congo, que viene de dar un batacazo: hora, TV y streaming
La Colombia de Néstor Lorenzo busca sellar su clasificación a 16avos de final contra una selección congoleña que dio la sorpresa en su debut y le empató a Portugal.
Colombia enfrenta a República Democrática del Congo en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo K. Se trata de un encuentro de dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Mundial 2026: los Cafeteros vencieron a Uzbekistán por 3-1, mientras que los Leopardos dieron uno de los batacazos con el sorpresivo 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
El partido se jugará este martes 23 de junio desde las 23.00 (hora argentina) en el Estadio Akron de Guadalajara. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani y el encuentro podrá verse en vivo por las señales de DSports, mientras que por streaming la transmisión irá a cargo de DGO y Paramount+.
Colombia debe ganar para aspirar al primer puesto del Grupo K
De superar al humilde conjunto africano, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo escalarán a los 6 puntos y quedarán a tiro de la fase de dieciseisavos de final, dependiendo lo que acontezca unas horas antes en el duelo entre Portugal y Uzbekistán.
Pero la espera de 52 años para volver a jugar un Mundial, como una selección del país lo hizo en el de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire, no es algo que se limite a una participación. El seleccionador Sébastien Desabre y sus pupilos quieren más y ahora sueñan con la clasificación. Y el plan pasa por mantener ante Colombia el orden defensivo.
La única preocupación de la selección sudamericana de cara a su segundo partido mundialista en territorio mexicano tuvo que ver con el estado del goleador del Bayern de Múnich, Luis Díaz. El Guajiro constató con los días su molestia muscular no revestía mayor duda y hará dupla de ataque con Luis Suárez.
Los Leopardos congoleses sorprendieron en el debut por el orden y el sacrificio defensivo, y la puntería de Yoane Wissa, quien al marcar a Portugal se convirtió en el primer jugador que anota para su país en un Copa del Mundo. Desabre tendrá que gestionar el desgaste físico acumulado en Houston ante Portugal. La estructura defensiva con cinco jugadores debe mantenerse para neutralizar la dinámica colombiana.
Las probables formaciones del partido
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel, Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.
Fuente: EFE