Qué diferencias hay entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones de Colombia y por qué la izquierda pide esperar antes de conceder la derrota

La segunda vuelta presidencial en Colombia entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el candidato del oficialismo Iván Cepeda está en compás de espera.

A pesar de que el recuento preliminar de los votos, que ha servido durante varios años como una señal válida para determinar al ganador de las elecciones, le da una estrecha ventaja a De la Espriella, la campaña de su opositor ha señalado que, aunque reconoce el resultado que arroja el preconteo, va a esperar el escrutinio oficial realizado por jueces de la República para aceptar finalmente el resultado.

El preconteo, a diferencia del escrutinio, no es de caracter vinculante y es una herramienta informativa.

De acuerdo al preconteo, De la Espriella obtuvo el 49,66% de la votación frente al 48,70% de Cepeda. La diferencia actual es de 247.000 votos entre ambos candidatos.

"Somos demócratas, lejos de nosotros el autoritarismo, sin embargo nuestros abogados están impugnando el resultado en 33.000 mesas de votación alrededor del país", dijo Cepeda en un discurso frente a sus seguidores poco después de conocerse los resultados del preconteo.

Desde que se instaló la segunda vuelta presidencial en Colombia (para las elecciones de 1994), los resultados de este domingo han sido los de margen más estrecho: apenas una diferencia de 0,94% entre el ganador y su rival.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro -quien respaldó ampliamente la campaña de Cepeda-, también hizo una declaración al respecto: "La votación está casi empatada, nadie llega al 50%, lo que obliga a esperar los escrutinios".

Por su parte, De La Espriella, quien se declaró presidente electo con estos resultados a la vista, pidió a sus rivales no "incendiar a Colombia" y cuidar cada uno de los votos durante el escrutinio oficial.

Getty Images Según el preconteo, la diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 247.000 votos.

"Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió al inquilino actual", dijo el candidato de la derecha.

"Al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al Tigre, están desafiando a millones de ciudadanos", añadió.

Desde hace décadas el preconteo, que es consolidado por la Registraduría Nacional pocas horas después del cierre de la votación, ha sido la forma más efectiva para anticipar los vencedores de cada jornada electoral en Colombia.

Sin embargo, es el escrutinio, que tiene sustento jurídico, el procedimiento que determina legalmente quien fue elegido presidente de Colombia.

Antecedentes

El registrador nacional, quien lidera la logística de las elecciones en Colombia, se expresó también ante el reñido resultado: "La Registraduría no elige presidente", señaló a los medios.

Ciertamente, aunque esta entidad es la encargada de organizar todo el proceso logístico de las elecciones nacionales y además emite boletines con los resultados del preconteo que se hace una vez termina la votación, no certifica la elección presidencial.

De acuerdo con la Constitución de Colombia, esa potestad la tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se basa en el escrutinio legal realizado por jueces y notarios alrededor del país.

Este escrutinio funciona de la siguiente manera: notarios y jueces contrastan y verifican las actas de votación y emiten actas judiciales que convierten los votos en resultados jurídicamente válidos.

Getty Images Las elecciones de este domingo en Colombia tuvo la participación más alta de los últimos 28 años.

Durante esta parte del proceso es cuando se pueden presentar, si así lo consideran las campañas, las reclamaciones pertinentes.

Esas actas judiciales regresan al CNE, que emite las credenciales que certifican al nuevo presidente y vicepresidente electos.

De acuerdo a distintos expertos, una de las principales razones de la campaña de Cepeda para esperar el escrutinio definitivo es la experiencia previa en dos elecciones con las que obtuvieron más votos en ese proceso.

Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de 2022, el Pacto Histórico -partido político de Cepeda y Petro- obtuvo 390.000 votos más durante el escrutinio legal, en comparación con el preconteo.

A esto se suma que en las pasadas elecciones legislativas, en marzo de este año, el Pacto Histórico recuperó cerca de 50.000 votos en el escrutinio.

Ahora, en términos históricos, en las elecciones presidenciales las discrepancias entre un proceso y otro no suelen ser muy sustanciales: de acuerdo a los datos del CNE y la Registraduría, el promedio de diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio definitivo desde las elecciones de 1998 apenas alcanza el 0,1% del total de sufragios.

"En la última elección, la modificación fue de apenas 0,06% . Y teniendo en cuenta que ahora la diferencia está en cerca de un punto porcentual, es muy difícil que eso cambie", le dijo al diario El Colombiano el analista político Ricardo Ruiz.

"Supongamos que en esta elección haya un cambio de 0,2%, que sería muchísimo. Igual eso no revierte el resultado", añadió.

Reacciones

La decisión del candidato Cepeda de esperar los resultados del escrutinio y no aceptar totalmente el conteo preliminar no tiene antecedentes recientes en Colombia.

Getty Images Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de votos en el preconteo electoral que se hizo tras el cierre de la votación este domingo.

La mayoría de las elecciones han tomando el resultado del preconteo para conceder la victoria a los rivales políticos. Tal vez el único caso en que se ha denunciado un fraude electoral data de 1970, cuando el conservador Misael Pastrana se quedó con la presidencia con un estrecho margen de 60.000 votos en una jornada marcada por varias irregularidades.

Sobre las de este domingo, Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), dijo a los medios que "los resultados se van consolidando a nivel municipal, departamental y nacional. Lo más indicado es esperar en calma".

Todo esto dentro de un marco nuevo, en términos electorales: no solo resultó ser la votación más reñida desde la inclusión de la segunda vuelta en Colombia, sino la más baja en el nivel de abstención desde las elecciones presidenciales de 1998.

De acuerdo a los datos de la Registraduría, se presentó una abstención cercana al 38%, muy por debajo de otros procesos electorales en el país.

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FUENTE: BBC