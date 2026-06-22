Los mapas y gráficos que muestran cómo se repartieron los votos en las elecciones en Colombia, según el preconteo

La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del domingo por apenas 250.000 votos (un poco menos del 1%), según el preconteo, revela una polarización estructural.

La participación del 62% fue la más alta de la historia, y los comiciios han dejado un mapa parecido al de las elecciones en la última década.

Los resultados son preliminares, puesto que surgen de un preconteo que, el domingo de votaciones hacen las autoridades electorales, antes del escrutinio oficial realizado por jueces y notarios que se divulgará en los próximos días.

Tanto el candidato Iván Cepeda como el presidente Gustavo Petro han dicho que esperarán los resultados del escrutinio para reconocer la posible victoria de De la Espriella.

Sin embargo, la disparidad entre los preconteos y los escrutinios suele ser mínima, por lo que es poco probable, según expertos electorales, que los datos divulgados el domingo se reviertan.

Dicho esto, con los datos preliminares se pueden identificar algunas de las claves que marcaron estas elecciones.

1. De La Espriella superó a Cepeda por menos de un punto porcentual, según el preconteo

Ricardo Ruiz, un politólogo que ganó notoriedad durante la campaña por sus análisis estadísticos, dice es "muy difícil determinar con exactitud dónde se localizó ese 1% ganador, ya que el modelo de participación, que fue inesperadamente alto y descontrolado, rompió cualquier análisis previo basado en encuestas o resultados de primera vuelta".

Hace décadas que Colombia es uno de los países con menor participación electoral en América Latina, pero el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y la llegada al poder de la izquierda por primera vez en la historia en 2022 han ido activando a millones de ciudadanos que antes descreían del sistema.

La diferencia de menos de un punto es mucho menor que lo que mostraban las encuestas y los resultados de la primera vuelta, celebrada el 30 de mayo.

Desde principios de año Cepeda fue el favorito en todas las encuestas, pero a medida que las elecciones se fueron acercando el fenómeno de De la Espriella, con un discurso de mano dura potenciado por las redes sociales, se le fue acercando, hasta el punto de que llegó a la segunda vuelta como amplio favorito.

Por eso el estrecho margen es más que un número: es una evidencia de que la campaña de Cepeda remontó varios puntos y con unos días más de campaña quizás habría podido ganar.

No lo logró, pero la izquierda, ahora en la oposición, dio un mensaje de contundencia de cara a los próximos cuatro años.

2. Cómo se compara la votación en primera y segunda vuelta, según el preconteo

Ruiz señala que las cuentas hechas tras la primera vuelta "se fueron al traste" debido a que el nivel de participación en todo el país durante la segunda vuelta aumentó significativamente.

Mientras que Cepeda logró ejecutar con éxito una estrategia para atraer a los votantes de centro, capturando entre el 80% y 85% de los votos de Claudia López y Sergio Fajardo, De la Espriella creció "orgánicamente", lo que le permitió mantenerse en el primer lugar a pesar del avance de su rival.

Ambos concentraron sus esfuerzos de segunda vuelta en las redes sociales: Cepeda con una narrativa de inclusión, amor y ternura; De la Espriella con una retórica violenta que, durante su discurso de victoria, moderó.

Lo que marcó la segunda vuelta, explica Ruiz, fue el miedo al contendor, y eso "motivó a la gente a salir a votar masivamente para evitar que el otro candidato ganara, rompiendo todos los modelos de análisis estadístico previos".

3. Cómo se comparan los resultados de 2022 y 2026, según el preconteo

La característica más notable de las elecciones recientes en Colombia es que el mapa de 2026 es prácticamente el mismo, no solo al de 2022, sino también a los de 2018 y 2016, cuando un plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz abrió una caja de pandora de temas y disputas diferentes a la guerra.

"La centralización del Estado, la presencia de movimientos conservadores en el centro del país, las diferencias de ingreso y la vinculación al sistema político de movimientos de izquierda después del proceso de paz de 2016 han profundizado la tendencia hacia una polarización estructural", dice Ruiz.

En efecto, Colombia ha sido históricamente un país distinto en el centro andino y en las periferias de las costas: por ejemplo, la pobreza en algunas regiones es del 46%, al nivel de países africanos, y en las zonas urbanas es del 18%, similar a Costa Rica o España.

Esa polarización socioeconómica, también reflejada en el acceso a la educación o los servicios públicos, ha tenido cada vez más incidencia en los resultados electorales.

Como en 2022, la izquierda ganó en los departamentos de la periferia del país y en Bogotá. De la Espriella se llevó el triunfo en el centro del país y con los votantes del exterior.

Las ventajas más holgadas a favor de Cepeda fueron:

Chocó: 81,37%

Vaupés: 80,86%

Putumayo: 78,52%

Y De la Espriella logró sus mayores ventajas en:

Norte de Santander: 76,56%

Casanare: 69,09%

Santander: 64,58%

4. Así votaron las 5 ciudades más pobladas del país, según el preconteo

Puerto Gaitán, en el Meta, fue el único de los 1.200 municipios donde no aumentó la participación. Y eso explica por qué la victoria de Cepeda en las principales ciudades no le dio para ganar.

En cuatro de las cinco ciudades más importantes ganó la izquierda, y en algunas, como Cali o Cartagena, por más de 20 puntos porcentuales.

Sin embargo, en la ciudad de Medellín, y en los muy poblados departamentos de Antioquia o Cundinamarca, barrió De la Espriella.

"Aunque las ciudades fueron el eje de la estrategia de Iván Cepeda, el fenómeno de la participación masiva en el resto del país alteró los resultados esperados", explica Ruiz.

El domingo, el presidente electo dio un discurso distinto a su campaña: dijo que gobernaría para todos y que daría garantías a la oposición.

Para muchos, era una fachada para bajar la temperatura que él mismo caldeó durante la campaña. Para otros, fue una respuesta al resultado apretado que refleja un país partido en dos.

Su gran reto, por ende, será lograr que las dos Colombias se entiendan entre ellas y se vean como parte de un mismo país.

BBC

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FUENTE: BBC