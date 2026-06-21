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Abelardo de la Espriella se impuso en el balotaje en Colombia este domingo frente a Iván Cepeda.
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Balotaje en Colombia: De la Espriella se impuso ante el candidato de Petro y será el nuevo presidente de Colombia

Con el 99,86% de las mesas escrutadas en un histórico conteo voto a voto, el candidato de la derecha consolidó su ventaja definitiva con el 49,65% de los sufragios.

MDZ Mundo

En una de las definiciones electorales más reñidas y dramáticas en la historia reciente de América Latina, el abogado y referente de la derecha, Abelardo de la Espriella, se consagró como el nuevo presidente electo de Colombia. Con el 99,86% de los votos válidos escrutados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la tendencia se volvió matemáticamente irreversible a favor del líder del movimiento Defensores de la Patria.

De la Espriella consolidó el triunfo en el tramo final del preconteo al alcanzar el 49,65% de los apoyos, imponiéndose por un estrecho margen sobre el aspirante del oficialismo de izquierda, Iván Cepeda Castro, quien cerró su desempeño con un 48,70%. La diferencia final, de apenas el 0,95%, confirma el escenario de profunda polarización en el que queda sumergido el país suramericano.

Final del ciclo Petro

Este domingo se confirmó la victoria de Abelardo de la Espriella, quien se impuso según el conteo preliminar oficial por menos de 250.000 votos.

Lo hizo frente al oficialista Iván Cepeda, tras un balotaje que, en el fondo, puso en jaque a la gestión de Gustavo Petro.

A nada de definirse la elección

El conteo de votos en Colombia empezó a perfilar una tendencia casi irreversible con el 97% escrutado. Así, el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, mantiene una ventaja corta sobre Iván Cepeda y queda a las puertas de la Casa de Nariño.

Este abogado de 47 años llega a la presidencia en su primer intento y sin ninguna experiencia política previa. Hasta ahora, su partido, Defensores de la Patria, se impone con el 49,84% de los votos frente al 48,51% recibido por el candidato oficialista del Pacto Histórico y delfín de Petro, Iván Cepeda.

Escrutinio en Colombia al 94%: De la Espriella lidera por solo 1,5 puntos sobre Cepeda

El balotaje presidencial en Colombia ha ingresado en su fase más crítica con un desenlace que se define voto a voto. Con el 94,54% de las mesas de votación escrutadas de manera oficial, el candidato derechista del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se mantiene en la cima de los resultados con un 49,93% de los sufragios válidos.

Sin embargo, el margen de ventaja se ha reducido notablemente en las últimas horas. Su rival directo, el senador de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, lo sigue muy de cerca con el 48,43%, dejando la diferencia en apenas un 1,50% a favor del abogado y outsider político.

Abelardo de la Espriella se impone por la mínima

El inicio del preconteo de votos en Colombia arroja un panorama de paridad absoluta y extrema tensión política. Tras el cierre de las urnas en este histórico balotaje, el candidato de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, se impone de manera ajustada con el 50,52% de los sufragios, frente al 47,88% obtenido por el aspirante de la izquierda oficialista, Iván Cepeda Castro.

Los datos parciales emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil confirman que la diferencia en la segunda vuelta presidencial es mínima. Con un electorado profundamente dividido, el avance de los boletines oficiales mantiene en vilo a todo el país suramericano, reflejando fielmente la fuerte polarización que marcó toda la campaña electoral.

Cerraron los comicios y comienza el conteo de votos

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el proceso electoral se desarrolló con relativa normalidad en la mayoría de los departamentos. Los primeros boletines oficiales con tendencias marcadas se esperan para las próximas horas debido a la agilidad del sistema de escrutinio colombiano.

Dos modelos de país contrapuestos

La ciudadanía acudió a las urnas para elegir entre dos propuestas ideológicas radicalmente opuestas que dividieron la opinión pública durante semanas de campaña:

Abelardo de la Espriella: El abogado penalista y outsider político compite bajo una plataforma de derecha dura. Con un discurso enfocado en la seguridad estricta, la reducción del aparato estatal y el incentivo a la inversión privada, De la Espriella llegó a esta segunda vuelta con una ventaja de más de 650.000 sufragios obtenidos en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Iván Cepeda Castro: El actual senador y referente de la coalición de izquierda Pacto Histórico busca profundizar la agenda de reformas sociales iniciada por el gobierno saliente. Sus propuestas giran en torno a la redistribución de tierras, la transición energética, la paz total y el fortalecimiento de la educación y la salud pública.

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