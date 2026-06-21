Balotaje en Colombia: De la Espriella se impuso ante el candidato de Petro y será el nuevo presidente de Colombia

Escrutinio en Colombia al 94%: De la Espriella lidera por solo 1,5 puntos sobre Cepeda

EFE

El balotaje presidencial en Colombia ha ingresado en su fase más crítica con un desenlace que se define voto a voto. Con el 94,54% de las mesas de votación escrutadas de manera oficial, el candidato derechista del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se mantiene en la cima de los resultados con un 49,93% de los sufragios válidos.

Sin embargo, el margen de ventaja se ha reducido notablemente en las últimas horas. Su rival directo, el senador de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, lo sigue muy de cerca con el 48,43%, dejando la diferencia en apenas un 1,50% a favor del abogado y outsider político.