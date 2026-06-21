Colombia elige a su nuevo presidente en unos comicios marcados por la polarización

Este domingo, Colombia elegirá a su nuevo presidente , quien saldrá de la disputa en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda . Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones que decidirán al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

Ambos candidatos representan proyectos políticos opuestos y llegaron a esta instancia luego de superar la primera vuelta, profundizando su campaña en la polarización y la confrontación con el otro espacio.

Según las autoridades electorales, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial, tanto en Colombia como en el exterior. Incluso en Mendoza, las personas habilitadas podrán sufragar en el edificio de la Municipalidad de Ciudad.

La disputa presidencial enfrenta a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y considerado el sucesor político del presidente Gustavo Petro.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78 % del total, mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones de sufragios, correspondientes al 40,98 %. La participación ciudadana rondó el 58%.

Durante el cierre, Cepeda hizo un llamado a sus seguidores a participar activamente en la jornada electoral y a proteger los votos obtenidos por su campaña. Por su parte, De la Espriella pidió no confiarse de las encuestas y llamó a los ciudadanos a acudir temprano a las urnas.

Las autoridades informaron que la elección contará con 1.694 observadores internacionales, procedentes de organismos y misiones que seguirán el desarrollo de la jornada en distintas regiones del país. A ellos se suman más de 15.000 observadores nacionales y cerca de 250.000 testigos electorales.