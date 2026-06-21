Colombia elige presidente: De la Espriella y Cepeda se enfrentan en una elección decisiva

Colombia inició este domingo la segunda vuelta presidencial con más de 13.000 puestos de votación abiertos desde las 08:00 hora local. La ciudadanía elige al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030 entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, en una jornada que concluirá a las 16:00.

Más de 41 millones de colombianos, dentro y fuera del país, están habilitados para participar en las elecciones en Colombia y definir el rumbo político del país para los próximos cuatro años. La votación enfrenta a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, identificado con la derecha, y a Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, ubicado en la izquierda.

Según el Ministerio de Defensa, la segunda vuelta electoral será custodiada por más de 400.000 integrantes de las Fuerzas Armadas bajo el Plan Democracia. Ese dispositivo busca garantizar la seguridad antes, durante y después de las votaciones, en un proceso que se desarrolla en todo el territorio nacional y también incluye a colombianos residentes en el exterior.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que algunas regiones tienen un refuerzo especial en inteligencia militar durante este período. Entre esas zonas figuran Cauca, Catatumbo, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, además de Bogotá.

El proceso cuenta con la presencia de 2.600 miembros de la Misión de Observación Electoral. Además, hay acompañamiento de 1.500 delegados internacionales pertenecientes a 26 organizaciones y misiones técnicas, cuyo objetivo es verificar el desarrollo normal de los comicios durante la jornada.

A ese esquema se suman 400.000 testigos acreditados por las dos campañas, que estarán presentes en las 122.000 mesas instaladas en diferentes regiones del país. De acuerdo con el registrador nacional Hernán Penagos, esa cobertura busca acompañar el proceso en los puntos de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial.

Participación y antecedente de la primera vuelta

Para esta jornada se espera una participación similar a la registrada el pasado 31 de mayo, cuando 23,9 millones de colombianos ejercieron su derecho al voto dentro y fuera del país. Una cifra que representó la participación electoral más alta de los últimos años.

En la primera vuelta, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos y se ubicó como el candidato más votado. El abogado colombo-estadounidense, conocido como “El Tigre”, propone reforzar la relación con Estados Unidos y restablecer las relaciones con Israel para intensificar la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales en el país.

Mientras que Iván Cepeda Castro, senador y candidato del Pacto Histórico, alcanzó 9.688.361 votos en la primera vuelta. Su propuesta plantea continuar las reformas sociales iniciadas por el presidente Gustavo Petro, impulsar la búsqueda de la paz mediante el diálogo, proteger los recursos naturales y establecer un sistema nacional anticorrupción.