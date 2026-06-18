Emocionante video: un niño de Uzbekistán lloró al recibir un gol y la reacción de los hinchas colombianos recorre el mundo

Un emotivo episodio ocurrido en el estadio Azteca de Ciudad de México se transformó en una de las historias virales de este Mundial 2026 . Tras el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K, un video registrado en las tribunas mostró el conmovedor momento que protagonizó un pequeño aficionado del conjunto asiático.

Las imágenes comenzaron a circular masivamente en redes sociales pocas horas después del encuentro y rápidamente despertaron reacciones en distintos países. El protagonista es un niño uzbeko que, visiblemente afectado por la derrota de su selección, llora angustiado mientras sostiene una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

Lo que ocurre a continuación convirtió la escena en un símbolo de respeto deportivo. Varios hinchas colombianos que se encontraban a su alrededor decidieron consolarlo en medio de la tristeza por el resultado .

Mientras el estadio celebraba la victoria de Colombia , los aficionados cafeteros reaccionaron con gestos de apoyo hacia el menor y comenzaron a entonar espontáneamente el nombre de su selección, coreando “ Uzbekistán ” demostrando empatía hacia el sentimiento del pequeño hincha.

La secuencia quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales. Muchos usuarios destacaron el comportamiento de los aficionados colombianos y señalaron que el episodio reflejó uno de los valores más positivos que puede ofrecer el deporte.

Video viral: la reacción de hinchas colombianos ante el llanto de un niño uzbeko

La reacción colectiva también llamó la atención porque ocurrió en pleno contexto de festejo por una victoria importante para Colombia en su estreno mundialista.

Colombia ganó en la cancha y la imagen quedó en las tribunas

En lo estrictamente deportivo, el seleccionado colombiano se impuso por 3-1 ante Uzbekistán en un partido disputado ante más de 80.000 espectadores en el estadio Azteca. Los goles fueron convertidos por Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Colombia comenzó su aventura mundialista con un importante triunfo. EFE

Más allá de la victoria colombiana y de los aspectos deportivos del encuentro, el video sumó una de las postales más comentadas de la jornada. La reacción de los aficionados cafeteros ante la tristeza del pequeño hincha uzbeko generó numerosas repercusiones en redes sociales y fue destacada por usuarios de distintos países.

En medio de un Mundial cargado de emociones dentro y fuera de la cancha, la escena reflejó un gesto de empatía entre aficionados que trascendió los colores y se convirtió en una de las imágenes más compartidas del día.

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