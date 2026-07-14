Qué manera de sufrir: el historial de todos los alargues de Argentina en mundiales

Si no es sufriendo parece que no vale. Después del partido de Argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , donde el empate 1-1 en los noventa forzó el alargue , la albiceleste terminó imponiéndose por 3-1. Fue el segundo tiempo extra en este torneo para el equipo de Scaloni, y otro capítulo más en una historia que siempre tuvo dolores de cabeza, pero también mucha gloria.

En 1978 el único partido de eliminación directa que podía llegar a alargue era la final. Allí, Argentina se encontró con Países Bajos. A los 38 minutos el “matador” Mario Kempes abrió el marcador, pero a los 81 Nanninga empató y llevó el juego a tiempo extra.

En esa prórroga Kempes volvió a marcar y Daniel Bertoni amplió la ventaja. Con esos dos goles Argentina ganó su primera Copa del Mundo en casa. Fue el primer alargue victorioso de la historia mundialista argentina y el inicio de una mística que se ha repetido varias veces.

Doce años después, en Italia 1990, Argentina ya tenía dos copas y defendía el título. En octavos venció 1-0 a Brasil con el recordado gol de Caniggia, pero en cuartos de final igualó con Yugoslavia sin goles en 120 minutos. En los penales, Sergio Goycochea se vistió de héroe, aunque Maradona y Troglio erraron sus lanzamientos.

Goycochea fue el héroe argentino en el camino a la final del Mundial de Italia 1990.

Argentina venció 3-2 en la tanda desde los doce pasos: Serrizuela, Burruchaga y Dezotti convirtieron. Goyco contuvo los de Brnovi y Hadibegi, y el de Stojkovi dio en el travesaño. Fue el primer pase por penales en un Mundial y confirmó que el sufrimiento podía tener premio.

En la semifinal, en Nápoles, el partido contra Italia también fue 1-1 tras 120 minutos. Schillaci abrió el marcador para la Azzurra a los 17’ y Caniggia empató a los 67’. Nada cambió en el alargue y todo volvió a definirse desde los doce pasos.

Argentina no erró ninguno: Serrizuela, Burruchaga, Olarticoechea y Maradona anotaron. Goycochea tapó los disparos de Donadoni y Serena. Así la selección llegó a otra final.

El golazo de Zanetti, la roja a Beckham y la figura de Roa

En los octavos de 1998 tuvimos alargue y penales nuevamente. En el tiempo reglamentario dos goles de penal abrieron el partido: Batistuta a los 6’ puso el 1-0 y Shearer empató a los 16’. Michael Owen puso en ventaja a Inglaterra, pero Javier Zanetti con un golazo le devolvió el equilibrio al partido.

En el alargue el marcador no se modificó y Argentina ganó 4-3 en los penales gracias a la actuación de su arquero Carlos Roa.

El bombazo de Maxi Rodríguez y la caída en cuartos

En octavos de final del Mundial de Alemania 2006, Argentina enfrentó a México. El equipo comenzó perdiendo, pero el empate llegó rápido y el marcador no se modificó en 120 minutos, lo que forzó el alargue. A los 98 minutos Maxi Rodríguez hizo uno de los goles más gritados de la historia reciente y selló el 2-1 definitivo.

Lehmann contuvo los penales de Ayala y Cambiasso y Argentina quedó eliminada por penales por única vez en su historia en los mundiales. NA

En cuartos de final, Argentina iba ganando con gol de Ayala, pero a poco del final Klose puso el 1-1 que llevó el juego al alargue. Allí no hubo cambios y en los penales Alemania convirtió todo mientras Lehmann contuvo dos lanzamientos. Fue la primera vez que Argentina perdió en un Mundial tras ir a tiempo extra y también su primera tanda de penales fallida.

Tres alargues para quedar a las puertas de la gloria

El gónico gol de Di María le permitió a la selección de Sabella avanzar a cuartos de final en Brasil 2014. Telam

El Mundial 2014 tuvo tres alargues para la selección. En octavos contra Suiza el 0-0 persistía hasta que, faltando dos minutos para terminar la prórroga, Di María marcó el 1-0 y selló el pase a cuartos.

En semifinales contra Países Bajos el 0-0 se extendió por 120 minutos. En los penales, Sergio Romero se convirtió en héroe y Argentina venció 4-2 para avanzar a una nueva final.

En aquella final contra Alemania el 0-0 parecía no quebrarse nunca, hasta que Mario Götze marcó a los 113 minutos y dejó a Argentina a las puertas de la tercera estrella. Fue la primera derrota en alargue de la selección en la historia de los mundiales y dejó un dolor que aún no sana.

El sufrimiento necesario para llegar a la tercera

Emiliano Martínez fue el gran emblema de los penales ante Países Bajos y Francia en 2022. EFE

En Qatar 2022 Argentina llegó a cuartos y enfrentó a Países Bajos. En el minuto 73 ganaba 2-0 con goles de Molina y Messi, pero en los últimos minutos Weghorst marcó dos tantos para forzar el tiempo extra. El 2-2 se mantuvo y los penales volvieron a ser la vía de la definición.

Allí la figura de Dibu Martínez se agigantó, tapando dos penales, para que Argentina ganara 4-3 y avanzara a semifinales.

En la final contra Francia el sufrimiento fue total. Argentina ganaba 2-0 a los 35 minutos con los goles de Messi y Di María, pero Mbappé puso el 2-2 en los últimos diez minutos y llevó el partido al alargue. En tiempo extra Messi puso el 3-2, pero Mbappé marcó el 3-3 de penal faltando dos minutos para el final.

La tapada histórica de Dibu en el último minuto y los penales que finalmente le dieron la tercera estrella a Argentina cerraron el ciclo con una definición que fue la más dolorosa, pero también la más gloriosa.

Dos alargues y una semifinal que será histórica

Los alargues con Cabo Verde y Suiza le permitieron a la Selección Argentina llegar a semifinales del Mundial 2026. NA

En este Mundial 2026, después de todo lo que se sufrió el mundial pasado para ser campeones, se esperaba un torneo más tranquilo. Pero el cuadro terminó siendo al revés: tres fases de eliminación directa, tres definiciones para el infarto y dos por alargues.

En dieciseisavos contra el debutante Cabo Verde el partido fue duro. Igualaron 1-1 para ir al alargue, luego 2-2 en la prórroga, y a los 111 minutos el “Cuti” Romero con un cabezazo puso el 3-2 definitivo. Fue el primer alargue del torneo y la confirmación de que Argentina muchas veces tiene que sufrir para ganar.

Luego de casi ir a alargue con Egipto en octavos, Argentina enfrentó a Suiza en cuartos. La albiceleste abrió rápido el partido con el gol de Alexis Mac Allister, en el segundo tiempo llegó el empate de Ndoye, y en el alargue los caminos parecían cerrados, pero a los 112 Julian Álvarez puso el 2-1 y a los 120+1 Lautaro Martínez el 3-1 definitivo.

Ahora Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales este miércoles a las 16.00. La pregunta es si Argentina podrá pasar en los 90’ o volverá a sufrir llevando el partido a alargue o peor, a penales.

El alargue nos sienta bien

Un repaso de cómo le fue a Argentina en cada alargue mundialista muestra un balance con más victorias que fracasos. En tiempo extra ganó cinco veces: la final de 1978, los octavos de 2006 y los de 2014, y en este Mundial de 2026 los dieciseisavos y los cuartos.

En penales ganó seis: cuartos y semifinales de 1990, octavos de 1998, semifinales de 2014, y cuartos y final de 2022.

Solo perdió en dos oportunidades: penales en cuartos de 2006 y alargue en la final de 2014, ambos ante Alemania.

El historial confirma que el sufrimiento es un camino que muchas veces le sienta bien a la selección. Argentina ha jugado 13 alargues en su historia mundiales y, salvo dos caídas, siempre logró sacar algo positivo. Ahora, con la semifinal contra Inglaterra por llegar, la pregunta es si volverá a sufrir o si podrá cerrar el partido antes del tiempo extra.