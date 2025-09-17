Qué hará Russo con el plantel de Boca tras los reiterados desplantes contra Claudio Úbeda

Luego del enojo de Palacios con Úbeda ante Central y otras situaciones similares contra el ayudante de campo, Russo decidió tomar cartas en el asunto.

La crisis futbolística de Boca Juniors pareciera haber quedado definitivamente atrás. Luego de 12 partidos consecutivos sin triunfos, Miguel Ángel Russo finalmente encontró el rumbo y, habiendo ganado 3 de los últimos 4 compromisos, el club logró volver a ponerse en competencia y aspira nuevamente a pelear los primeros puestos y ser protagonista.

Pero, más allá de la levantada del equipo, el DT aún considera que hay cuestiones internas dentro del plantel que es urgente solucionar para seguir adelante. Una de ellas son las reiteradas inconductas de algunos jugadores para con su ayudante de campo, Claudio Úbeda, como la que se vio el domingo por parte de Carlos Palacios.

El cruce entre Carlos Palacios y Claudio Úbeda El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca. El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca. Video: TNT Sports

El chileno, al momento de ser reemplazado durante el duelo frente a Rosario Central, se mostró en desacuerdo con la decisión y, al pasar al lado del Sifón, le dijo enojado "¿En serio? ¿En serio? ¿Salgo yo?", una escena que fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y que terminó generando una gran repercusión en los medios y redes sociales. Esta actitud claramente no le gustó a Miguelo, pero tampoco fue la primera vez que sucedió un episodio de este estilo.

Un mes atrás, en el triunfo 3-0 sobre Independiente Rivadavia, Edinson Cavani había tenido un comportamiento similar cuando fue sustituido. Y podría incluirse también el enojo de Miguel Merentiel en el duelo ante Huracán, cuando hubo una confusión respecto de su cambio durante el entretiempo y se fue furioso al vestuario sin quedarse a ver el resto del partido.