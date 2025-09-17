Qué hará Russo con el plantel de Boca tras los reiterados desplantes contra Claudio Úbeda
Luego del enojo de Palacios con Úbeda ante Central y otras situaciones similares contra el ayudante de campo, Russo decidió tomar cartas en el asunto.
La crisis futbolística de Boca Juniors pareciera haber quedado definitivamente atrás. Luego de 12 partidos consecutivos sin triunfos, Miguel Ángel Russo finalmente encontró el rumbo y, habiendo ganado 3 de los últimos 4 compromisos, el club logró volver a ponerse en competencia y aspira nuevamente a pelear los primeros puestos y ser protagonista.
Pero, más allá de la levantada del equipo, el DT aún considera que hay cuestiones internas dentro del plantel que es urgente solucionar para seguir adelante. Una de ellas son las reiteradas inconductas de algunos jugadores para con su ayudante de campo, Claudio Úbeda, como la que se vio el domingo por parte de Carlos Palacios.
El cruce entre Carlos Palacios y Claudio Úbeda
El chileno, al momento de ser reemplazado durante el duelo frente a Rosario Central, se mostró en desacuerdo con la decisión y, al pasar al lado del Sifón, le dijo enojado "¿En serio? ¿En serio? ¿Salgo yo?", una escena que fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y que terminó generando una gran repercusión en los medios y redes sociales. Esta actitud claramente no le gustó a Miguelo, pero tampoco fue la primera vez que sucedió un episodio de este estilo.
Un mes atrás, en el triunfo 3-0 sobre Independiente Rivadavia, Edinson Cavani había tenido un comportamiento similar cuando fue sustituido. Y podría incluirse también el enojo de Miguel Merentiel en el duelo ante Huracán, cuando hubo una confusión respecto de su cambio durante el entretiempo y se fue furioso al vestuario sin quedarse a ver el resto del partido.
Cavani también había reaccionado mal con Úbeda
Russo entiende estos desplantes a Úbeda como una inconducta para con todo el cuerpo técnico, incluida su propia figura. En ese sentido, si bien no le aplicará sanciones inmediatas a Palacios, al igual que como no lo había hecho en su momento con los delanteros uruguayos, sí se tomará un tiempo durante los entrenamientos para hablar seriamente con él y con el resto del plantel. La idea es que no se repitan situaciones similares en el futuro para evitar volver a quedar expuestos ante los hinchas y la prensa. Si no, podría llegar a empezar a aplicar mano dura en el futuro.