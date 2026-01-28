Qué dijo la Conmebol sobre la chance de que el Inter Miami de Messi juegue la Libertadores
Pumpido se refirió al tema y marcó la postura de Conmebol sobre una eventual participación del Inter Miami.
La posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Nery Pumpido, actual director de desarrollo de la Conmebol, quien se refirió públicamente al escenario y dejó definiciones que alimentan la expectativa en el mundo del fútbol.
El exarquero campeón del mundo fue consultado sobre la chance de que clubes de la MLS, como Inter Miami, participen en competencias sudamericanas, y respondió con cautela: “Se está hablando, pero por ahora no hay nada”, aunque enseguida remarcó que “en el fútbol nada es difícil”, una frase que mantuvo abierta la puerta a futuro.
Pumpido también se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que Messi dispute el máximo torneo continental. “Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también”, expresó en diálogo con medios rosarinos, al destacar el valor simbólico que tendría su presencia para el certamen.
El interés de la Conmebol por reunir a las máximas figuras
En la misma línea, Pumpido subrayó la postura histórica del organismo sudamericano. “La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo”, afirmó, al mencionar casos recientes de figuras internacionales que compitieron en torneos del continente.
Como contexto, en los últimos días el tema volvió a instalarse luego de que desde el entorno del Inter Miami se reconocieran contactos con autoridades de la Conmebol, mientras que Alejandro Domínguez aclaró que cualquier definición dependerá de la Concacaf y de los acuerdos institucionales vigentes.
Antecedentes y escenario a futuro
Desde la Conmebol recordaron que existen antecedentes concretos de equipos de otras confederaciones compitiendo en la Libertadores, como ocurrió con los clubes mexicanos entre 1998 y 2016, con campañas destacadas e incluso finales disputadas.
Por ahora, la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores sigue siendo un deseo latente, pero las palabras de Pumpido dejaron en claro que, aunque no hay nada confirmado, el debate permanece abierto y no se descarta un cambio histórico en el futuro.