Preocupación en la FIFA: por qué no pudo vender los derechos del Mundial 2026 al país con mayor población del planeta

A casi dos meses de la Copa del Mundo, la FIFA atraviesa una delicada situación de tire y afloje una de las naciones que más habitantes tiene en el mundo.

Peligra uno de los acuerdos comerciales más importantes de la FIFA para la Copa del Mundo.

La FIFA atraviesa una situación tan inesperada como incómoda. A 61 días del arranque del Mundial 2026, todavía no logró vender los derechos de TV al país más poblado del mundo. Así, un mercado que parecía fijo e ideal terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza.

Hablamos de la India, que actualmente cuenta con una población de 1.476 millones de habitantes y se estima que unos 300 millones consumen fútbol. Ante la falta de interesados, el ente que preside Gianni Infantino tomó una decisión fuerte: bajó el precio de los derechos hasta un 65%. Aun así, no aparecieron ofertas concretas.

La cifra actual ronda los 35 millones de dólares por dos Copas del Mundo (2026 y 2030, con más de 200 partidos), un valor llamativamente bajo para un evento de esa magnitud. En ese sentido, el contraste con otros deportes en el país es abrumador.

La Indian Premier League, el torneo de cricket más popular, vendió sus derechos por unos 6.200 millones de dólares para el ciclo 2023-2027. Cada partido cotiza cerca de 13 millones, lo que deja en evidencia la diferencia de interés y negocio entre disciplinas.

Los motivos por los que la India no quiere comprarle los derechos del Mundial a la FIFA Uno de los principales obstáculos tiene que ver con los horarios. Al disputarse en Norteamérica, la mayoría de los partidos del Mundial se verán en India entre la medianoche y las siete de la mañana. Un horario poco amigable para la TV y, sobre todo, para los anunciantes, que son clave para sostener el negocio.