Preocupación por Emiliano Buendía: se lesionó y abandonó Villa Park en muletas

El argentino Emiliano Buendía encendió las alarmas en el Aston Villa tras sufrir una lesión en el pie derecho durante la victoria 1-0 frente al Manchester City, disputada este domingo. El mediocampista ofensivo, de gran inicio de partido, fue sustituido a los 29 minutos luego de sentir una fuerte molestia que le impidió continuar.

Tras abandonar el campo, se lo vio visiblemente afectado y asistido por dos miembros del cuerpo técnico.

Antes de la lesión, Buendía había sido protagonista directo del triunfo del conjunto dirigido por Unai Emery. El rosarino asistió al polaco Matty Cash en la jugada del único gol del encuentro, que terminó dándole tres puntos valiosos al Aston Villa frente al actual campeón de la Premier League.

Poco después de esa acción, el argentino se quitó la bota del pie derecho y pidió el cambio, cojeando hasta el borde del campo mientras era acompañado por los auxiliares del club.

Emiliano Buendia, en muletas y a la espera de los estudios médicos Buendía permaneció el resto del partido en el vestuario y más tarde fue visto saliendo del estadio en muletas, a la espera de los estudios médicos que determinen el alcance de la lesión.