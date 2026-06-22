¿Palito a la Araña? El llamativo posteo del Atlético de Madrid tras las declaraciones de Julián Álvarez

Luego de que Julián Álvarez dejara en claro que no quiere seguir en el Atlético de Madrid, el club parece haber acusado recibo en redes.

Estas declaraciones no pasaron por alto, ni mucho menos, y no tardaron en viralizarse en las redes sociales y medios de todo el mundo. Y, por supuesto, tampoco se hicieron los desentendidos en la institución colchonera, que realizó un llamativo y sugerente posteo unos momentos después.

El posteo de Atlético de Madrid tras las declaraciones de Julián Álvarez El Atlético de Madrid "ignoró" a Julián Álvarez en redes sociales. Captura @atletienglish "Gran victoria para nuestros argentinos. Felices por tus 60 partidos con la Selección argentina, Moli", escribió el Atleti en su cuenta de X (ex Twitter) en inglés, junto a fotos de Nahuel Molina y Thiago Almada durante el partido disputado en Dallas. Curiosamente, hubo una llamativa ausencia en los futbolistas mostrados.

Los fanáticos en redes no pudieron evitar notar que no incluyeron a la Bestia de Calchín y no tardaron en llenar el posteo de comentarios y citados burlándose del Atlético, aduciendo que acusó recibo del golpe. Para ser justos, tampoco pusieron una foto de Nico González, quien también sumó minutos con la Scaloneta. Pero no dejó de llamar la omisión del ex River dadas sus fuertes expresiones.

Las declaraciones de Julián Álvarez sobre su futuro ESPN "No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con la que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", fueron las declaraciones de Julián Álvarez en zona mixta.