Países Bajos busca reaccionar ante la sorprendente Suecia en el Mundial 2026: hora, TV y streaming

Países Bajos y Suecia se enfrentarán este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . El encuentro reunirá a dos seleccionados que tuvieron estrenos muy diferentes y que buscan dar un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman debutó con un empate 2-2 frente a Japón , un resultado que dejó sensaciones encontradas luego de haber estado dos veces en ventaja durante el partido. Por eso, los neerlandeses intentarán volver al triunfo para no complicar sus opciones de clasificación.

Del otro lado estará una Suecia que comenzó el torneo con una contundente victoria por 5-1 sobre Túnez . El equipo conducido por Graham Potter mostró un gran poder ofensivo y llega a Houston con confianza para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos.

La igualdad ante Japón obliga a Países Bajos a sumar puntos en esta segunda presentación. Virgil van Dijk y Crysencio Summerville marcaron en el debut, pero el conjunto europeo no logró sostener la ventaja y terminó cediendo un empate en los minutos finales.

Suecia , en cambio, protagonizó una de las goleadas más amplias de la primera fecha. Con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales referencias ofensivas, el seleccionado escandinavo buscará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su estreno mundialista.

Hora y dónde ver Países Bajos vs. Suecia

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports. Además, el encuentro podrá seguirse por streaming a través de las plataformas TyC Sports Play y DGO.

Probables formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Wout Weghorst, Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.

Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Wout Weghorst, Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman. Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter. Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

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