Mundial de Handball femenino: despedida con triunfo agónico para la Argentina

La Selección argentina de handball femenino le ganó agónicamente 30-29 a su par de Túnez en el marco de la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial de Alemania y Países Bajos y se despidió de la competencia internacional.

En el Ahoy Rotterdam de Países Bajos , el equipo dirigido por Mariano Muñoz disputó su último encuentro en este Mundial donde había clasificado a esta segunda fase como tercera del Grupo E con 2 puntos y, en este Grupo 3 del Main Round , fue eliminada al perder ante Polonia y Francia.

Por ello, este partido ante Túnez solo servía para cerrar de manera decorosa la participación en la competencia intercontinental que se disputa en Alemania y Países Bajos .

En un partido sumamente parejo y disputado, la Argentina iba 29-28 en el marcador a falta de 20 segundos para el final cuando Sondes Hachana marcó y empató el encuentro. Sin embargo, las de Muñoz reaccionaron rápido y Giuliana Gavilán marcó el gol definitivo para darle la victoria 30-29 a la Argentina.

Así, Argentina finaliza momentáneamente su participación en el Grupo 3 del Main Round en el tercer lugar con 5 puntos. Una victoria de Polonia o Austria, que se enfrentan entre sí, puede desplazarlo de dicha posición.

Además, en el mismo grupo, Francia y Países Bajos definirán los dos clasificados a los cuartos de final que ya están conformados: Alemania enfrentará a Brasil, Noruega a Montenegro y Dinamarca y Hungría esperan rival.

Dos mendocinas fueron parte del Mundial

El equipo argentino comenzó su participación con dos mendocinas: Macarena Sans y Ayelén García, ambas pertenecientes al Beti-Onak de España.

La sanrafaelina García, de 24 años, fue importante en este último juego, anotando 4 goles, y completó el torneo con 9 conquistas en 6 encuentros.

En tanto, en el primer partido de la competencia, Maca Sans, de 29 años y con más de 100 partidos con la camiseta albiceleste, sufrió una fractura en su mano que la dejó afuera del certamen.