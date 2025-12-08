Mundial de Handball femenino: despedida con triunfo agónico para la Argentina
El Seleccionado argentino de Handball femenino disputó la última fecha de la segunda fase donde quedó eliminada, con la mendocina Ayelén García.
La Selección argentina de handball femenino le ganó agónicamente 30-29 a su par de Túnez en el marco de la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial de Alemania y Países Bajos y se despidió de la competencia internacional.
En el Ahoy Rotterdam de Países Bajos, el equipo dirigido por Mariano Muñoz disputó su último encuentro en este Mundial donde había clasificado a esta segunda fase como tercera del Grupo E con 2 puntos y, en este Grupo 3 del Main Round, fue eliminada al perder ante Polonia y Francia.
Te Podría Interesar
Por ello, este partido ante Túnez solo servía para cerrar de manera decorosa la participación en la competencia intercontinental que se disputa en Alemania y Países Bajos.
En un partido sumamente parejo y disputado, la Argentina iba 29-28 en el marcador a falta de 20 segundos para el final cuando Sondes Hachana marcó y empató el encuentro. Sin embargo, las de Muñoz reaccionaron rápido y Giuliana Gavilán marcó el gol definitivo para darle la victoria 30-29 a la Argentina.
Así, Argentina finaliza momentáneamente su participación en el Grupo 3 del Main Round en el tercer lugar con 5 puntos. Una victoria de Polonia o Austria, que se enfrentan entre sí, puede desplazarlo de dicha posición.
Además, en el mismo grupo, Francia y Países Bajos definirán los dos clasificados a los cuartos de final que ya están conformados: Alemania enfrentará a Brasil, Noruega a Montenegro y Dinamarca y Hungría esperan rival.
Dos mendocinas fueron parte del Mundial
El equipo argentino comenzó su participación con dos mendocinas: Macarena Sans y Ayelén García, ambas pertenecientes al Beti-Onak de España.
La sanrafaelina García, de 24 años, fue importante en este último juego, anotando 4 goles, y completó el torneo con 9 conquistas en 6 encuentros.
En tanto, en el primer partido de la competencia, Maca Sans, de 29 años y con más de 100 partidos con la camiseta albiceleste, sufrió una fractura en su mano que la dejó afuera del certamen.